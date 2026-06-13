Stanovnici Viljnusa dobili hitna upozorenja, a ispostavilo se da je riječ o meteorološkom balonu koji je prešao granicu iz pravca Bjelorusije

Izvor: Profimedia

Prava drama odigrala se u subotu ujutro u Litvaniji nakon što su radarski sistemi registrovali nepoznati objekat koji je iz pravca Bjelorusije ušao u vazdušni prostor te zemlje.

Zbog sumnje da bi moglo biti riječ o vojnoj bespilotnoj letjelici, aktiviran je žuti nivo uzbune za vazdušnu opasnost, a u okviru NATO misije vazdušne policije hitno su podignuti borbeni avioni.

Stanovnici regiona Viljnusa istovremeno su na mobilne telefone dobili upozorenja i pozive na oprez dok su nadležne službe pratile kretanje objekta.

Drone Alert in Lithuaniapic.twitter.com/V3ZA0VJCyq — Frabbeatz (@frabbeatz)June 13, 2026

Međutim, nakon detaljne analize utvrđeno je da se ne radi o dronu, već o meteorološkom balonu koji je prešao granicu iz pravca Bjelorusije.

Nakon identifikacije objekta, uzbuna je ukinuta, a građanima je poslato novo obavještenje da opasnost više ne postoji i da se mogu vratiti uobičajenim aktivnostima.

Litvanski ministar odbrane Robertas Kaunas saopštio je da je sistem reagovao u skladu sa procedurama jer je početni radarski signal pokazivao karakteristike koje odgovaraju bespilotnoj letjelici.

Iako je incident završen bez posljedica, litvanske vlasti pozvale su građane da ostanu oprezni i da prate eventualna nova upozorenja, navodeći da se slične situacije mogu ponoviti.