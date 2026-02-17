logo
Aleksandra Prijović sa šlicem do kuka na koncertu u čast Šabana: Delirijum u publici kad je izasla na scenu

Autori Đorđe Milošević Autori Ana Živančević
0

Aleksandra Prijović podigla je atmosferu do usijanja velikim hitovima poznatog pjevača.

Aleksandra Prijović sa šlicem do kuka na koncertu u čast Šabana: Delirijum u publici kad je izasla n Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Pjevačica Aleksandra Prijović oduševila je publiku u Sava centru koja se okupila kako bi odala počast Šabanu Šauliću koji je poginuo prije tačno sedam godina.

Ona je zapjevala Šabanov čuveni hit i digla sve prisutne na noge, a porodica Šaulić nije krila oduševljenje iz prvog reda.

Pogledajte fotografije Aleksandra Prijović:

Pored Aleksandre Prijović, na koncertu su nastupili i Nermin Handžić, Beki Bekić, Saša Matić, kao i Ilda Šaulič koja nije mogla da zaustavi suze dok je pjevala očeve pjesme.

Pogledajte

00:29
Sava centar na nogama: Prijovićka izašla i oduvala Šabanov veliki hit
Izvor: MONDO/Đorđe Milošević
Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Podsjetimo, pred početak koncerta govore su održale Gordana Šaulić i Marija Šerifović.

"Sedamnaesti februar za našu porodicu je najtužniji dan koji nam je promijenio živote. Večeras smo ponosni što idemo stopama kojim je on išao kao čovjek. Bio je emotivan, neko ko je pomagao ljudima", rekla je Goca Šaulić.

