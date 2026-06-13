Tijelo poznatog kriminalca pronađeno u reci Dunav u Rumuniji.

Izvor: Kurir/Ana Paunković

Tijelo poznatog kriminalca pronađeno u rijeci Dunav u Rumuniji., javlja "Antena Observator". Za njim je trajala potraga satima, a otkriveno je da je bio u čamcu koji se prevrnuo u Dunavu, a jedna osoba je bila sa njim i uspjela je da se spasi i da preživi.

Policija je saopštila da je tijelo pronađeno jutros oko 8 časova. Nije poznato kako se čamac prevrnuo.

Akcija potrage dugo je trajala, ali je pronađena samo jedna osoba koja je uspjela da se spasi. Ronioci i vatrogasci su bili pozvani da izvuku telo iz vode.

Zasad nije poznato kako je stradao poznati kriminalac. Istraga je u toku.