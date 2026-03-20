Haos na mrežama zbog Aleksandre Prijović i Barbare Bobak: Otimačina oko saradnika, pjevačice zaratile?

Glavna tema na društvenim mrežama poslednjih dana je tvrdnja pojedinih korisnika Iksa da je odnos Aleksandre Prijović i Barbare Bobak navodno narušen.

Izvjesni Miloš Đokić, koji se javnosti predstavlja kao "oxmilos", doskoro je oblačio pjevačicu iz Futoga, a nedavno je prešao u tim trenutno najpopularnije muzičke zvijezde - Prijovićke.

Glavni razlog za to je, prema brojnim komentarima, to što je Aleksandra preotela Barbari jednog od najbližih saradnika. Riječ je o upravo o Milošu Đokiću, koji je Barbari duži vremenski period bio stilista, a ispod njenih spotova je čak bio potpisan i kao art direktor.

Međutim, izgleda da je nedavno došlo do prekida saradnje između njih dvoje, a on je započeo da radi s trenutno najvećom zvijezdom mlađe generacije, Aleksandrom Prijović. U prilog tome svjedoči i printskrin iz Prijinog vloga, u kojem se pred koncert u Kraljevu snimala upravo s njim.

Podsjetimo, Aleksandra i Barbara su sve dosad imale samo lijepe riječi jedna o drugoj, a Prijovićeva je 2024. u sklopu svoje turneje "Od istoka do zapada" zvala Bobakovu da joj bude i gošća na jednom od koncerata u Novom Sadu.

"Aleksandra me je kontaktirala nakon što je to izašlo na društvenim mrežama. Ja sam stilistu angažovala, nisam ga kupila, pa samim tim on nije moje vlasništvo, i niko ne može da mi ga "uzme". Konkretno, mi više ne sarađujemo, i na tu temu bih stavila tačku" poručila je Barbara preko svog PR tima.

Barbara je tada prilikom izlaska na binu Aleksandri poklonila kulen, čvarke i slaninu, a otkrila je i kako je protekao njihov prvi susret.

" Imala sam jako veliku tremu. Ovde je stvarno organizacija super i divno su me dočekali. I dalje se tresem. Aleksandra je divna, insistirala je da se vidimo i upoznamo na tonskoj probi. Rekla mi je: "Bezveze mi je da se upoznajemo na bini", i to mi je super. Opustila me je, i čak smo i jednu rakijicu zveknule. Kasnije je i mama Borka nazdravila s nama. Poklonila sam joj domaću slaninu, koju je moj tata pravio s bijelim lukom, kao i čvarke i slovački kulen. I pivo sam joj poklonila, jer znam da voli to da pije. To je mala dobrodošlica od mene " poručila je tada Bobakova.

