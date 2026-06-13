Obraćanje u Strazburu dolazi nakon Samita EU – Zapadni Balkan u Tivtu i smatra se važnim korakom ka jačanju podrške evropskom putu Crne Gore

Izvor: Predsjednik Crne Gore

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović obratiće se 16. juna poslanicima Evropskog parlamenta u Strazburu, na poziv predsjednice Evropskog parlamenta Roberte Metsole, što predstavlja jedan od najznačajnijih diplomatskih događaja za Crnu Goru ove godine.

Obraćanje dolazi svega nekoliko dana nakon Samita Evropska unija – Zapadni Balkan održanog u Tivtu, na kojem su učestvovali najviši evropski i regionalni zvaničnici, potvrđujući evropsku perspektivu regiona.

Milatović će pred evropskim poslanicima predstaviti ostvareni napredak Crne Gore u procesu evropskih integracija, viziju završetka pristupnih pregovora i ambiciju države da postane 28. članica Evropske unije.

U trenutku kada se sve intenzivnije govori o novom proširenju Evropske unije, obraćanje u Strazburu smatra se važnim političkim signalom i potvrdom uloge Crne Gore kao predvodnice evropskih integracija na Zapadnom Balkanu.

Evropski parlament ima ključnu ulogu u završnoj fazi pristupanja novih država članica, jer daje saglasnost na ugovor o pristupanju Evropskoj uniji. Zbog toga podrška evropskih poslanika ima poseban značaj za dalji evropski put Crne Gore.

Nakon obraćanja planirane su izjave za medije predsjednice Evropskog parlamenta Roberte Metsole i predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića.

Iz Kabineta predsjednika poručuju da Crna Gora ulazi u odlučujuću fazu evropskog puta, uz očekivanje da će nastavak reformi, jačanje institucija i politička podrška evropskih partnera dodatno ubrzati proces pristupanja Evropskoj uniji.