Istražitelji sumnjaju da je medicinski otpad godinama zakopavan u dvorištu privatne kuće

Izvor: Kurir - printscreen, Youtube/tvn24

Građevinski radnici u Poljskoj doživjeli su šok tokom radova na jednom privatnom imanju, kada su bagerom iskopali ljudske ostatke za koje je istragom utvrđeno da pripadaju bebama i fetusima.

Prema navodima poljskih medija, tokom renoviranja prilaza kući pronađeni su ostaci 29 beba, kao i medicinski materijal, uključujući parafinske blokove koji se koriste za čuvanje uzoraka tkiva za laboratorijska ispitivanja.

Zbog ovog slučaja uhapšena je 57-godišnja patologinja Magdalena H., nekadašnja vlasnica imanja. Istražioci navode da je tokom saslušanja priznala da je na tom mjestu zakopavala medicinski otpad.

Javno tužilaštvo saopštilo je da su među pronađenim ostacima identifikovani ljudski fetusi i njihovi fragmenti, dok se istraga nastavlja kako bi se utvrdile sve okolnosti slučaja.

Posebnu pažnju izazvala je činjenica da je imanje u međuvremenu kupio mladi bračni par, koji nije znao šta se nalazi ispod zemlje. Upravo su radovi koje su započeli doveli do jezivog otkrića.

Istražitelji trenutno pretražuju šire područje oko kuće u potrazi za dodatnim dokazima. Prilikom pretresa zaplijenjena je medicinska dokumentacija i kartoni pacijenata.

Broj pronađenih ostataka tokom istrage rastao je iz dana u dan. Dok se prvobitno govorilo o 13 pronađenih fetusa, kasnijom analizom utvrđeno je da ih je ukupno 29.

Prema sumnjama istražitelja, patologinja je umjesto propisanog zbrinjavanja medicinskog otpada godinama zakopavala ostatke na svom imanju. Ukoliko bude proglašena krivom, prijeti joj kazna zatvora do 12 godina.

Bivše komšije opisale su osumnjičenu kao povučenu osobu koja je kod mnogih izazivala nelagodu, navodeći da je važila za „jezivu ženu“ koja se rijetko družila sa ljudima iz komšiluka.