Nevjerovatne vijesti stižu iz Atine, gde su Olimpijakos i Panatinaikos igrali finale, a Tajrik Džouns i Kendrik Nan imali sukob u koji se uključio i Matijas Lesor.

Izvor: Marko Metlas/© MN press, all rights reserved

Završena je finalna serija grčkog prvenstva, odnosno onaj njen dio koji je trebalo da vidimo na terenu. Novi šampion je Olimpijakos, pošto su još jednom bili bolji od Panatinaikosa i to zahvaljujući dobroj partiji srpskog centra Nikole Milutinova. Osim toga - vidjeli smo potpuni haos!

Tajrik Džouns je "zakuvao" još tokom utakmice, zatim je Ergin Ataman otkrio da je centar Olimpijakosa poslije meča tukao beka Panatinaikosa Kendrika Nana, a pojavio se i snimak tog napada. Imala je posla policija, imaće narednih dana i tužilaštvo, a pomalo nevjerovatno zvuči informacija da će Olimpijakos tužiti Matijasa Lesora.

Iako su u centru pažnje incidenta bili Kendrik Nan sa jedne i Tajrik Džouns sa druge strane, tim iz Pireja je kivan i na bivšeg centra Crvene zvezde i Partizana. Navodno, francuski košarkaš je u opštoj gužvi nasrnuo na policajca i tom prilikom ga udario! Olimpijakos želi da se tim slučajem bave nadležni organi.

Vjerovatno to neće biti jedini pravni postupak pokrenut nakon ovog meča. Panatinaikos će tužiti Džounsa, Olimpijakos će tužiti Nana, a u Grčkoj još dugo neće biti mirno kada igraju ova dva tima. Istina, atmosfera je malo opuštenija nego u prošlosti, ali je to i dalje najvatreniji derbi evropske košarke.