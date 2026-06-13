Pakistanski premijer tvrdi da bi dogovor mogao biti finalizovan u naredna 24 sata

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Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su okvir za mirovni sporazum kojim bi mogao biti okončan višemjesečni sukob, saopštio je pakistanski premijer Šehbaz Šarif.

Kako je naveo, Pakistan, koji je posredovao u pregovorima između dvije strane, priprema elektronsko potpisivanje sporazuma, nakon čega bi naredne sedmice trebalo da uslijede razgovori na tehničkom nivou.

„Bliže smo mirovnom sporazumu nego ikada ranije. Pošto se njegovo finalizovanje očekuje u naredna 24 sata, Pakistan se priprema za elektronsko potpisivanje sporazuma“, napisao je Šarif na društvenoj mreži Iks.

On je izrazio uvjerenje da će dogovor predstavljati osnov za dugotrajan mir.

Istovremeno, visoki zvaničnik američke administracije saopštio je da su Vašington i Teheran usaglasili tekst dokumenta i da se njegovo inicijalno potpisivanje očekuje narednih dana.

Prema informacijama koje prenosi Rojters, predloženi sporazum predviđa ponovno otvaranje Ormuskog moreuza i početak nove faze pregovora o iranskom nuklearnom programu.

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči izjavio je da su moguće dodatne izmjene sporazuma, ističući da Teheran i dalje ima određene rezerve prema pojedinim dijelovima dogovora.

Iako obje strane poručuju da je sporazum blizu, konačni tekst još nije u potpunosti usaglašen, pa pojedina sporna pitanja ostaju otvorena.