Među 62 povrijeđene osobe ima i civila koji su stradali u napadima na pijace, kuće i vozila širom zemlje

Izvor: Delil SOULEIMAN / AFP / Profimedia

Najmanje osam civila poginulo je, dok su 62 osobe povrijeđene u ruskim napadima širom Ukrajine tokom proteklog dana, saopštile su ukrajinske regionalne vlasti.

Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo navelo je da su ruske snage tokom noći lansirale 118 dronova dugog dometa, uključujući dronove tipa „šahid“. Protivvazdušna odbrana oborila je 110 letjelica, dok su zabilježeni pogoci na tri lokacije.

Najteže posljedice zabilježene su u Sumskoj oblasti, gdje su poginule tri osobe, a 17 je povrijeđeno nakon više od 70 ruskih napada na naselja u tom regionu.

Russia launched 12 KAB bombs on Vasylkivka, Dnipropetrovsk region.



One person killed, 13 more injured.



A residential building and a market severely damaged.



Russian horror on Ukrainian civilians.pic.twitter.com/6CVd2ZLJ3Q — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en)June 13, 2026

U Dnjepropetrovskoj oblasti povrijeđeno je devet osoba nakon udara na više naselja i lokalnu pijacu, dok je u večernjim napadima prethodnog dana poginuo jedan muškarac.

Po jedna osoba stradala je u Donjeckoj, Zaporoškoj, Hersonskoj i Harkovskoj oblasti, gdje su zabilježeni i brojni ranjeni, kao i velika materijalna šteta na stambenim objektima i infrastrukturi.

U Nikolajevskoj oblasti povrijeđene su tri osobe tokom noćnog napada dronovima, saopštile su lokalne vlasti.