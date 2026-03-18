Andreana Čekić je, kako saznaju domaći mediji, na Zanzibaru saznala da joj je umrla baba sa mamine strane
Pjevačicu Andreanu Čekić, koja se trenutno nalazi na Zanzibaru, zatekla je vijest o još jednoj tragediji u porodici. Nakon što joj je nedavno poginuo kum Dragan Lazić, brat Darka Lazić, pjevačica je saznala i da joj je preminula baka..
Andreana Čekić je, kako saznaju domaći mediji, na Zanzibaru saznala da joj je umrla baba sa mamine strane. Ona je odlučila da prekine odmor i da se vrati sa egzotične destinacije.
Nije prisustvovala sahrani
Andreana Čekić je za smrt kuma Dragana Lazića, saznala dok je bila na Zanzibaru, zbog čega i nije prisustvovala sahran
"Potresena sam zbog vijesti koju sam saznala i velikog gubitka. U ovom trenutku teško je pronaći prave riječi. Jedino što vas molim jeste da imate razumjevanja i poštovanja prema njemu i njegovoj porodici. Moje misli su uz njih"rekla je ona za "Blic"
Andreana se oglasila na društvenim mrežama
Još jedna tragedija u porodici Andreane Čekić: Ostala bez kuma, sad joj javili da joj je baka preminula
"Hvala ti, kume moj, za svaki trenutak sa tobom. Čuvaćemo i braniti sve ovo što ti je najmilije i vjerujem da nas posmatraš sada sa nekog mirnog mjesta. Volim te beskrajno " napisala je pjevačica na društvenim mrežama.
