"Za Andreanu Čekić više nema mjesta u mojoj emisiji": Šok priznanje Ognjena Amidžića, otkrio šta se desilo pred snimanje

Voditelj je za Skandal otkrio zašto više neće da poziva pjevačicu u emisiju, koja mu je nekada bila redovna gošća

Ognjen Amidžić je otkrio da ga je nedavno u poslovnom smislu najviše razočarala Andreana Čekić i da za nju trenutno nema mjesta kod njega u emisiji "Ami Dži šou".

Voditelj je otkrio da ga je Andreana nekoliko sati pred snimanje emisije ostavila na cjedilu ni krivog ni dužnog, iako su se poznavali i sarađivali godinama.

- Onaj ko me je trenutno razočarao jeste Andreana Čekić. To se desilo relativno skoro. Nikad niko kod nas nije zabranjen. Mislim da treba da prođe jedan duži period, pošto smatram da se ponijela krajnje neprofesionalno u jednom trenutku. To mi je veoma čudno za nekoga s kim sarađujem godinama na svim nivoima", rekao je Ognjen i objasnio:

- Ne možeš ti meni da se javiš istog dana kad snimam emisiju u tri po podne, a lajv je u 10. Znači, mi se već od sedam, osam postavljamo. Ne možeš da dođeš i kažeš da ti nisi ispoštovana ne znam od koga i na koji način. To je nemoguće. Nikad mi se to nije desilo. Sad ne može da dođe, jer sad sam ja pun. Da se moja ekipa pita i ljudi koji rade sa mnom, mi bismo takvi bili prema mnogim drugim ljudima. Ja samo smatram da se uvijek postavljam iznad situacije. Ne bi ni bio problem, ali ne možeš ti mene na taj dan da ostaviš bez rešenja, da mi se javiš zbog navodno ne moje greške. Pa nemoj onda meni da praviš problem. Ti meni praviš problem, a ja nisam napravio grešku - rekao je Amidžić za Skandal, pa nastavio:

- Ima i drugi momenat tu. Ne može mene niko da zavadi s tobom ako se ti i ja znamo i komuniciramo godinama. Pozvao bih ja tebe ili ti mene, pa bi me pitao. Niko nikad nije jači od sistema, to niko ne kapira. Ali na taj način, to samo pokazuje jednu drugu stranu, koju ja nisam ni očekivao ni vjerovao da neko ima. Samo neka prođe neko vrijeme, pa ćemo vidjeti - zaključio je voditelj.

