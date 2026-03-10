"Nije htjela da sjedi s tim ljudima u emisiji": Otkriven razlog zašto je Andreana Čekić nepoželjna kod Ognjena Amidžića

Voditelj Ognjen Amidžić nedavno je otkrio da se razočarao u Andreanu Čekić, kao i da je do daljnjeg nepoželjna u njegovoj emisiji

Izvor: MONDO

Voditelj Ognjen Amidžić je nedavno otkrio da ga je u poslovnom smislu najviše razočarala Andreana Čekić i da za nju trenutno nema mjesta kod njega u "Ami Dži šouu".

Amidžić je istakao da ga je pjevačica ostavila na cjedilu ni krivog ni dužnog nekoliko sati pred snimanje emisije, iako su se poznavali i sarađivali godinama.

Sada je, navodno, otkriven i razlog zašto je Čekićeva otkazala gostovanje kod Ognjena, a razlog su učesnici emisije!

"Sporna emisija u kojoj je trebalo da gostuje Andreana, a o kojoj je govorio Ognjen, trebalo je da se emituje krajem juna prošle godine. Dogovor je bio da tom prilikom ona promoviše i svoj novi album, koji je tek bio izašao. O svemu u vezi s gostovanjem i ostalim gostima sa Ognjenom su dogovorili njeni bivši saradnici. Andreana je htjela da tada s njom budu njene kolege i prijatelji s kojima se i privatno druži, kum Darko Lazić, Kaća Grujić i Uroš Živković. Kako su joj oni tad rekli, to je sve bilo u redu i dogovoreno. Ipak, nekoliko sati prije početka snimanja, Andreana je saznala da će s njom u emisiji biti drugi gosti, a ne njeni prijatelji. Kako se može vidjeti i na najavi koja je toga dana bila postavljena na društvenim mrežama, to su bili rijaliti učesnici Kristijan Golubović, Boža Džouns, kao i Olja Karleuša i Bane Nedović", priča izvor Kurira upućen u celu priču, pa nastavlja:

"Kad je čula za tu promjenu, Andreana se jako iznervirala i riješila da ne ode na snimanje. Odmah je pozvala direktno Ognjena i rekla da s tim gostima ne želi da bude u emisiji. On se tad našao u nebranom grožđu, a kao zamjena za Andreanu, upala je Marina Visković. Čekićevoj je Ognjen to opasno zamjerio i od tada nisu u dobrim odnosima, zbog čega je pjevačica persona non grata kod njega u emisiji, o čemu je i sam nedavno pričao. Andreana je zbog ovog skandala ubrzo promijenila i tim saradnika, tako da od tada sarađuje s drugim ljudima. Njoj dugo nije bilo prijatno zbog svega, baš je sebi tad napravila problem. Za ovaj incident se vjerovatno ne bi ni saznalo u medijima da Ognjen nije sam isprozivao Andreanu u intervjuu koji je dao nedavno."

(Kurir, MONDO)