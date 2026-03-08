logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Prepoznajem smrada na kilometar": Karleuša urnisala Tonija Cetinskog nakon otkazivanja koncerta u Srbiji

"Prepoznajem smrada na kilometar": Karleuša urnisala Tonija Cetinskog nakon otkazivanja koncerta u Srbiji

Autori Marina Cvetković Autori Đorđe Milošević
0

Karleuša i Cetinski su nedavno vodili estradni rat nakon što je pjevačica ispričala neuspjeli pokušaj zavođenja sa njegove strane, što je on demantovao.

"Prepoznajem smrada na kilometar": Karleuša urnisala Tonija Cetinskog nakon otkazivanja koncerta u S Izvor: MONDO/Instagram/tonicetinski

Hrvatski pjevač Toni Cetinski večeras je trebalo da održi koncert u hali Spens u Novom Sadu, povodom Dana žena, ali ga je tokom dana otkazao.

Pjevač se oglasio na Fejsbuku kako bi saopštio svoju odluku, u kojoj navodi da „Spens kod nekih ljudi nosi bolne uspomene iz ratnih devedesetih“. Njegov potez izazvao je gnjev i čuđenje u domaćoj javnosti, ali i među kolegama iz Srbije.

JK: "Prepoznajem smrada na kilometar"

Tim povodom oglasile su se Slađa Alegro, Stoja, a sada i Jelena Karleuša koja ga je „sasjekla“ u svom maniru, poslušajte:

Jelena i Toni su prije par mjeseci ušli u javno prepucavanje, nakon što je pjevačica izjavila da je pokušao da je zavede i pozivao u hotelsku sobu.

Inače, Jelenu smo snimili na beogradskom aerodromu po povratku iz Turske, gdje je bila na konsultacijama povodom predstojećih estetskih zahvata za koje je, kako pišu domaći mediji, izdvojila 20.000 eura.

Pogledajte kakvo ju je iznenađenje tamo sačekalo u hotelskoj sobi:

Možda ce vas zanimati

Tagovi

Jelena Karleuša Toni Cetinski

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ