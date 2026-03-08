"Prepoznajem smrada na kilometar": Karleuša urnisala Tonija Cetinskog nakon otkazivanja koncerta u Srbiji

Karleuša i Cetinski su nedavno vodili estradni rat nakon što je pjevačica ispričala neuspjeli pokušaj zavođenja sa njegove strane, što je on demantovao.

Izvor: MONDO/Instagram/tonicetinski

Hrvatski pjevač Toni Cetinski večeras je trebalo da održi koncert u hali Spens u Novom Sadu, povodom Dana žena, ali ga je tokom dana otkazao.

Pjevač se oglasio na Fejsbuku kako bi saopštio svoju odluku, u kojoj navodi da „Spens kod nekih ljudi nosi bolne uspomene iz ratnih devedesetih“. Njegov potez izazvao je gnjev i čuđenje u domaćoj javnosti, ali i među kolegama iz Srbije.

JK: "Prepoznajem smrada na kilometar"

Tim povodom oglasile su se Slađa Alegro, Stoja, a sada i Jelena Karleuša koja ga je „sasjekla“ u svom maniru, poslušajte:

Jelena i Toni su prije par mjeseci ušli u javno prepucavanje, nakon što je pjevačica izjavila da je pokušao da je zavede i pozivao u hotelsku sobu.

Inače, Jelenu smo snimili na beogradskom aerodromu po povratku iz Turske, gdje je bila na konsultacijama povodom predstojećih estetskih zahvata za koje je, kako pišu domaći mediji, izdvojila 20.000 eura.

Pogledajte kakvo ju je iznenađenje tamo sačekalo u hotelskoj sobi: