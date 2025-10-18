Toni Cetinski zvao Jelenu Karleušu u motelsku sobu: Isplivala šokantna istina, oglasila se pjevačica

Jelena Karleuša pričala je o najneprijatnijem udvaranju.

Jelena Karleuša često u intervjuima podijeli zanimljive detalje iz svog života, a ni ovog puta nije izostala anegdota. U nedavnom gostovanju u emisiji Bunker, pjevačica se prisetila trenutka kada joj se, kako kaže, Toni Cetinski udvarao i to u restoranu koji se nalazio u okviru jednog motela

Na pitanje voditeljke Lune Đogani da izdvoji najlepše i najneprijatnije udvaranje koje pamti, Jelena je odgovorom iznenadila i publiku i gledaoce.

"Bila sam na djodeli Oskara, davno je to bilo, u hali 'Borik' u Banja Luci. To veče me je muvalo njih trojica. Ali ja ću izabrati jednog. Ovo je katastrofa, ali baš me briga,čovjeku pravim pakao od života, ali nema veze. Ja sam nastupala poslednja i u jednom restoranu je bio neki parti za nas učesnike. Ja sam došla okružena gomilom obezbeđenja svi ti pjevači su već bili tu, pijani i ... Ulazim ja, tamo već ludnica. Selma Bajrami uveliko pjeva. I mene organizator stavio da sjedim sama, kao nepripadajući član društva, znaš već. I ja sjedim sama za stolom jedem neke splačine, neko povrće naravno", rekla je Jelena, i dodala:

Poziv u motelsku sobu

"Ja kako jedem, čujem 'Ks, ks' .Pogledam u pravcu šanka i vidim Tonija Cetinskog. Pogledam iza sebe, zid! Rukom mu pokazujem da li se meni obraća, on klima glavom i kroz šaputanje izgovara 'Ti, ti' i pošalje mi poljubac. Ja, ovako, onako, ne znam šta da kažem, a on meni pokazuje onako glavom prema gore. Mi smo bili u nekom retostoranu u sklopu nekog motela koji je imao sobe iznad tog restorana, i kao on mene zove da idemo u sobu. On meni pokazuje da idemo, gore. Kao ono 'Ma, ajmo gore'. Mene niko nikad tako niko nije zvao da idem u sobu. Ja sam mu samo onako rekla 'Neka hvala' tiho i kulturno i to je to. Ali moram da kažem, svaka mu čast na hrabrosti i mi se tada nismo poznavali - prisjetila se Jelena.