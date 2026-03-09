Breskvica progovorila o Dončiću nakon glasina koje su obišle svijet: Raskinuo sa vjerenicom, pjevačica želi u Sloveniju

Pjevačica Breskvica odgovorila je na glasine da je ona navodno razlog za kraj veze Luke Dončića i Anamarie Goltes.

Izvor: Instagram/brrrreskvica/Twitter/LukaUpdates

Breskvica je u podkastu "Uskoro otvaranje" istakla da su u pitanju neistinite tvrdnje i da ništa od toga nije tačno. Naglasila je da je njena želja da se preseli u Sloveniju povezana sa ljubavlju prema ljudima i prirodi, a ne sa košarkaškim asom.

"Očigledno sam postala dežurni krivac za sve što se dogodi. Naslov me je zaista šokirao. Lajkovao je nekoliko fotografija i ljudi su odmah počeli da donose zaključke" rekla je ona i dodala:

"Jako me je iznenadilo što naslov sugeriše da sam ja kriva za raskid veze. Vidjela sam, doduše, samo naslov. Sada me povezuju sa svima i čini se da je to postalo popularno", ispričala je popularna pjevačica u pomenutom podkastu.

Pored Luke, Breskvicine fotografije dopadaju se i Bogdanu Bogdanoviću, ali jednom od najpoželjnijih glumaca današnjice Mikeleu Moroneu, koji ne propuštaju da ih lajkuju na instagramu.



