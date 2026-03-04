Karleuša spremila 20.000 € za plastične operacije u Turskoj: Isplivao dokaz, evo šta sve planira da uradi na sebi

Jelena Karleuša otputovala je u Tursku kako bi dodatno sredila svoj izgled.

Izvor: Youtube/Pinkove zvezde/Printscreen

Jelena Karleuša se već nekoliko dana nalazi u Istanbulu, gdje je otišla kako bi se sastala s jednim od najpoznatijih stručnjaka iz oblasti estetske medicine. Ona je u Turskoj gošća doktora Jazana Selčuka, koji ju je pozvao na bjuti konsultacije na njegovoj klinici, a koje će u bliskoj budućnosti rezultirati Karleušinim potpunim mejkoverom, saznaje Kurir, a pjevačica je i objavila fotografije sa doktorom.

- Bjuti konsultacije sa jednim i jedinim doktorom Jazanom Selčukom u Istanbulu - napisala je na svojim društvenim mrežama.

Izvor: Instagram/opdrselcukyazan

Pjevačicu su doktor i njegov tim upoznali s najnovijim tehnikama i procedurom fejsliftinga kojoj želi da se podvrgne, s ciljem da zaustavi starenje.

- Jelena je oduvijek birala vrhunske stručnjake kad je riječ o estetskim intervencijama. Nikad ništa nije prepuštala slučaju, pa je tako i ovoga puta. Iako joj je raspored prilično gust, zbog snimanja "Pinkovih zvezda" i finalnih priprema za objavljivanje novih pjesama, ona je našla nekoliko slobodnih dana kako bi otputovala u Istanbul, na lični poziv doktora Jazana Selčuka. JK je smještena u jednom od najluksuznijih hotela u novom dijelu grada. Doktor Jazan joj je lično pokazao svoju kliniku specijalizovanu za estetsku medicinu. Posebno ju je zanimala nova i revolucionarna metoda fejsliftinga, kojoj uskoro želi da se podvrgne. Kad se intervencija završi, JK će izgledati najmanje 15 godina mlađe i, što je najvažnije, sve će izgledati maksimalno prirodno - priča izvor Kurira.

Potom je dodao:

- To su zahvat i tehnika kojima se još niko nije podvrgao na ovim prostorima i rezultati će biti fantastični. Cijena je oko 20.000 evra, ali će se svaki evro isplatiti.Oni su cio jedan dan proveli na bjuti konsultacijama. Doktor i njegov tim objasnili su joj kompletnu proceduru od početka do kraja. Njihov plan je da se maksimalno zaustavi starenje, te da i za dvije decenije Jelena izgleda ovako kao danas - zaključuje izvor.

(Kurir.rs/MONDO)