"Vidjela sam nekog zgodnog, plavookog": Karleuša u turskim medijima, evo šta je rekla o predsjedniku Fenerbahčea

Karleuša dala intervju za medije u Turskoj, u kojem je govorila o privatnom životu, ali i o planovima za budućnost kad je posao u pitanju

Izvor: MONDO

Jelena Karleuša ponovo je u fokusu stranih medija. Ovoga puta novinar Habib Babar iz Turske uradio je intervju sa pjevačicom, u kojem je ona otkrila da bi se udala po treći put i pohvalila izgled predsjednika fudbalskog kluba Fenerbahče Sadetina Sarana:

„Vidjela sam jednog vrlo zgodnog, predsjednika Fenerbahčea, plavookog Sadetina... Uopšte nije loš!“

Ovako on izgleda:

Ova spontana izjava izazvala je brojne komentare i spekulacije, kako na društvenim mrežama tako i u tamošnjoj javnosti. Pjevačica je takođe ispričala da je nadimak Diva dobila od fanova, a ne iz lične inicijative, kako su to neki predstavili.

„Mislim da je to zbog moje energije na sceni i snažnog karaktera. Ali, ako mene pitate, ja sam samo ja“, rekla je ona.

Pored toga, napomenula je da je dobila mnogo ponuda iz Turske, ali je naglasila da trenutno nije riječ o konkretnim projektima.

„Ako se pojavi neki zanimljiv projekat, zašto da ne“, izjavila je, a potom pomenula turskog pjevača Tarkana, sa kojim bi voljela da snimi duetsku pjesmu.

„Šaljem mu veliki poljubac.“

Ovako Tarkan danas izgleda:

Karleuša je prošle godine okončala brak s nekadašnjim fudbalerom Duškom Tošićem i sada je samohrana majka dvije djevojčice. U intervjuu je naglasila da je fokusirana na svoju djecu i obaveze koje majčinstvo nosi.

„Više ne vjerujem u ljubav. Jedina ljubav koju osjećam je prema fanovima, mojih devet mačaka i pasa, i ljubav mojih ćerki“, rekla je Karleuša.