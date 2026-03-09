Slavlje na ulicama Teherana nakon izbora novog vrhovnog vođe Irana Modžtaba Hamneija.

Izvor: Fatemeh Bahrami / AFP / Profimedia /Rouzbeh Fouladi / Zuma Press / P/Represented by ZUMA Press, Inc.

U Iranu je u nedelju 8. marta izabran novi vrhovni vođa Modžtaba Hamnei, sin ubijenog prethodnog vrhovnog vjerskog lidera Alije Hamneija. Danas se u Teheranu, prijestonici Irana, slavi Modžtaba Hamnei, novi vrhovni vođa koji je od početka procesa odabira bio prvi favorit za novog vjerskog lidera.

Veliki broj Iranaca okupio se danas na Trgu Enkelab u Teheranu da proslavi imenovanje novog lidera, prenosi "Gardijan". Na pomenutom trgu ljudi nose slike novog i bivšeg lidera koji je ubijen prvog dana izraelsko-vojne operacije "Epski bijes" u subotu 28. februara, izgovaraju se molitve, vijore se zastave Irana...

Pogledajte fotografije iz Teherana sa proslave povodom imenovanja novog vrhovnog vođe

Ko je Modžtaba Hamnei?

Kako je “Blumberg” pisao, na osnovu potvrda svojih izvora, on ima pristup određenim bankovskim računima u Švajcarskoj i nekretninama u Velikoj Britaniji čija vrijednost prelazi 100 miliona dolara. On je drugi sin po starosti, nije dosad obavljao nijednu državnu funkciju i generalno je nepoznat široj javnosti jer nije u medijima.

Prema pisanju “Tajmsa”, ima dobre i bliske odnose sa Iranskom revolucionarnom gardom. Povezan je i sa paravojnom jedinicom Basidž o kojoj se ne zna mnogo.

Njegov otac se protivio kandidaturi svog sina. Ranije je objasnio da je smisao revolucije iz 1979. godine da se ukida dinastija vlada zbog čega se Ali i protivio tome, ali je večeras njegov sin ipak izabran da bude novi vjerski vrhovni vođa Irana.