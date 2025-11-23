logo
"Imam dve reči da joj poručim": JK tvrdila da ju je Toni Cetinski zvao u motelsku sobu, pevač joj odgovorio

Autor Ana Živančević
0

Toni Cetinski prokomentarisao je izjavu svoje koleginice.

Toni Cetinski prokomentarisao je izjavu svoje koleginice.

Koncerti su u punom jeku u ovom delu godine, a ništa drugačije nije ni kod Tonija Cetinskog. Poznati pevač se između ostalog, dotakao se i teme njega i Jelene Karleuše.

Na početku se dotakao supruge i rekao da bez nje ne može ni jedan koncert da prođe. Ona je bukvalno deo ekipe jer pevač navodi da ima svoju funkciju u poslu.

"Probao sam u par navrata bez nje, kada nije mogla, ali je baš čudno. Obožavateljke vole nju jer me vratila na prirodne postavke", rekao je Cetinski.

Pevačica Jelena Karleuša je nedavno obelodanila da joj se Cetinski svojevremeno nabacivao, a da ga je ona kulturno odbila.

"To je bio restoran u podnožju nekog motela, a gore su bile nekakve sobe. Mene niko nikada nije tako originalno zvao 'ajmo gore'. Ja ga ne poznajem, ali mogu da kažem da me je oduševila njegova hrabrost i drskost" opisala je JK tu situaciju.

Toni Cetinski je odgovorio pevačici na ove tvrdnje:

"Nemam šta tu da komentarišem, osim možda dve reči, a to su loš pokušaj", rekao je pevač.

