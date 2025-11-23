Toni Cetinski prokomentarisao je izjavu svoje koleginice.

Izvor: Antonio Ahel/ATAImages/MONDO/Đorđe Milošević

Koncerti su u punom jeku u ovom delu godine, a ništa drugačije nije ni kod Tonija Cetinskog. Poznati pevač se između ostalog, dotakao se i teme njega i Jelene Karleuše.

Na početku se dotakao supruge i rekao da bez nje ne može ni jedan koncert da prođe. Ona je bukvalno deo ekipe jer pevač navodi da ima svoju funkciju u poslu.

Pogledajte fotografije Tonija Cetinskog:

Vidi opis "Imam dve reči da joj poručim": JK tvrdila da ju je Toni Cetinski zvao u motelsku sobu, pevač joj odgovorio Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: pink tv / screenshot Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Instagram/tonicetinski Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Pink/premijera/screenshot Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 7 7 / 7

"Probao sam u par navrata bez nje, kada nije mogla, ali je baš čudno. Obožavateljke vole nju jer me vratila na prirodne postavke", rekao je Cetinski.

Pevačica Jelena Karleuša je nedavno obelodanila da joj se Cetinski svojevremeno nabacivao, a da ga je ona kulturno odbila.

"To je bio restoran u podnožju nekog motela, a gore su bile nekakve sobe. Mene niko nikada nije tako originalno zvao 'ajmo gore'. Ja ga ne poznajem, ali mogu da kažem da me je oduševila njegova hrabrost i drskost" opisala je JK tu situaciju.

Toni Cetinski je odgovorio pevačici na ove tvrdnje:

"Nemam šta tu da komentarišem, osim možda dve reči, a to su loš pokušaj", rekao je pevač.

Pogledajte fotografije Jelene Karleuše:

Vaše mišljenje nam je važno - ostavite nam komentar, nije potrebna registracija!

Bonus video:

Pogledajte 02:02 "Sirovina i drvoseca, trajace dok traju Pinkove zvezde": Karleusa brutalno o Desingerici nakon izjave da ih hrani hlebom Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Izvor: Kurir/ MONDO

Svet poznatih nadohvat ruke. Sve goruće teme, aktuelna dešavanja i najsočniji tračevi na jednom mestu. Pridruži se Viber zajednici ŽIVOT POZNATIH i budi u toku svakog dana!