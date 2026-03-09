Ćavi Ernandes je otkrio da je dogovorio povratak Lionela Mesija u Barselonu, ali je to stopirano od strane uprave.

Dugo se čekao povratak Ćavija u Barselonu. Vratio se u svoj klub 2021. preuzeo ekipu, a onda otišao 2024. Sada se oglasio i u velikom intervjuu je iznio čitav niz optužbi na račun predsjednika Đoana Laporte. Dvije godine nakon odlaska sa "Nou kampa" istakao je da se u klub neće vraćati.

Sada je otkrio da je dogovorio povratak Lionela Mesija u klub nakon što mu istekne ugovor sa Pari Sen Žermenom, ali da je Laporta uradio sve da spriječi da se to desi.

"Nakon odlaska iz Barselone odlučio sam da dajem nikakve izjave iz poštovanja prema klubu. Svi znaju koliko volim klub, ali sve ono što je klub govorio apsolutna je laž i osjećam da to moram da kažem. Dugo to nosim u sebi i želim to da rašćistim. Postao sam trener Barselone zahvaljujući Laporti, ali on me je na kraju iznevjerio. Riješio me se govoreći mi laži, a glavu mu puni čovjek koji je iznad njega.

Njegovo ime je Alehandro Ečevarija. On mi je dao otkaz. On vodi Barselonu. Laporta i Ečevarija naručili su medijsku kampanju protiv mene. Alehandro je lagao igračima poput Serhija Roberta, Arauha, Pedrija i Rafinje da ja želim da ih prodam.

Ja sam radio sve suprotno, trudio se da oni ostanu! Imali smo restrikcije zbog finansijskog fer pleja, ali smo napravili takav plan da je bilo dovoljno prodati samo jednog igrača. Zato su me povrijedile laži da sam tjerao igrače. Vjerovao sam Laporti, Ečevariju sam smatrao prijateljem. On me je na kraju otjerao iz kluba", rekao je Ćavi.

Ćavi je istakao da ga je predsjednik prvo molio da ostane u klubu, a kada je on pristao odmah je dobio otkaz. Istakao je da mu se čak i sadašnji šef struke Hansi Flik izvini jer je pregovarao sa Barsom dok je Ćavi bio trener.

"Hansi je došao kod mene kući da mi se izvini nakon što sam ga pitao je li klub pregovarao s njim dok sam ja još bio trener. Bilo je to tokom one dvije ili tri nedelje kada su me se odlučili riješiti, ali mi to nito nije govorio u lice. Flik mi se izvinio, razgovarali smo više od dva sata i bilo je fantastično. Klub mu je rekao da mi ništa ne govori, zato je došao kod mene kući da mi se izvini. To govori kakav je on. Hansi je dobra osoba, jako častan čovjek i drago mi je da mu dobro ide u Barseloni. Često se čujemo i komentarišemo utakmice."

"Mesi je trebalo da se vrati"

Gledali smo nedavno Lionela Mesija kako dolazi u posjetu Donaldu Trampu kao fudbaler Inter Majamija, a to se desilo samo zato što je Laporta upropastio povratak Argentinca u Barselonu.

"Povratak Mesija u Barselonu 2023. godine bila je gotova stvar. Sve je bilo dogovoreno krajem 2022. godine, nakon što je osvojio Svjetsko prvenstvo. Imali smo dozvolu La Lige, Leo je želio da vrati, ali Laporta je zaustavio potpis. Rekao mi je da će Mesi krenuti na njega i da to ne može da dopusti. U interesu mi je da kažem istinu. Mesi se nije vratio jer ga Laporta nije želio. Nije kriva ni La Liga, niti je njegov otac Horhe Mesi tražio više novca. To je laž!

To što se nije vratio u klub naštetilo je mom odnosu s njim. Leo je mislio da sam ja dio zavjere. Ponavljam, Laporta je taj koji ga nije želio. Sada smo Mesi i ja opet u dobrim odnosima. Silno sam želio da se vrati u Barsu. Vjerujem da čak i sada može pomoći ekipi, pa igraće opet na Svjetskom prvenstvu. Uspio bi opet na Kamp Nou. Bila je to i njegova i moja želja. Međutim, dugo nisam mogao razgovarati s njim zbog ljudi koji trenutno vode klub", ispričao je Ćavi.

