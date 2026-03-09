Američka vojska izgubila je još jednog vojnika u ratu na Bliskom istoku.

Izvor: APFootage / Alamy / Alamy / Profmedia

Američka vojska izgubila je danas sedmog vojnika u ratu na Bliskom istoku - narednika Bendžamina N. Peningtona (26), prenosi "Skaj Njuz". Porijeklom je iz Glendajla u Kentakiju u Sjedinjenim Državama.

On je poginuo u nedelju 8. marta, ali nema detalja o mjestu i uzroku smrti. Povrede je zadobio tokom iranskog napada na američku vojnu bazu Princ Sultan u Saudijskoj Arabiji, ali nije poznato da li je to zvaničan uzrok smrti ili se dogodilo nešto u međuvremenu.

The Defense Department has identified the seventh service member killed in Iranian attacks as Sgt. Benjamin N. Pennington, 26, of Glendale, Kentucky.



Pennington was wounded in a March 1 attack on his base in Saudi Arabia and died from his injuries on Sunday.



He was stationed…pic.twitter.com/7jvLkrD836 — Clash Report (@clashreport)March 9, 2026

Bio je pripadnik 1. bataljona 1. brigade Svemirskih snaga iz Fort Karsona (Kolorado) i on je, prema pisanju portala "Hil" osmi stradali američki vojnik, dok "Skaj" piše da je sedmi. Bio je angažovan kao podrška u ratu protiv Irana koji traje od subote 28. februara.