Na ovog milijardera je Karleuša bacila oko: Turski mediji brujali o njegovom odnosu sa Eminom Jahović

Pjevačica Jelena Karleuša već nekoliko dana boravi u Turskoj, o čemu izveštavaju svi tamošnji mediji.
Pjevačica Jelena Karleuša već nekoliko dana boravi u Turskoj, o čemu izveštavaju svi tamošnji mediji. Karleuša je u razgovoru za jednu od najgledanijih turskih televizija govorila o privatnom životu, karijeri dugoj tri decenije, ali i o planovima za budućnost.
Tom prilikom osvrnula se i na milijardera Sadetina Sarana, predsednika fudbalskog kluba Fenerbahče.
Karleuša je izjavila da su joj fanovi dali titulu "dive", a istakla je i da njen samouvereni nastup na sceni potiče od njenog horoskopskog znaka Lava. Pevačica, koja je najavila da radi na novom albumu, duhovito je nagovestila i da bi mogla da se uda po treći put.
"Sadetin Saran nije loš"
Karleuša je tokom razgovora govorila i o Turskoj, a posebnu pažnju privukla je izjavom o predsjedniku Fenerbahčea Sadetinu Saranu.
"Karleuša, koja je privukla pažnju svojim riječima o Turskoj, pohvalila je predsjednika Fenerbahčea Sadetina Sarana, rekavši: Uopšte nije loš! Takođe je navela da je u privatnom životu srećna samohrana majka dvije ćerke. Pjevačica je istakla i da je bila meta sajber napada na društvenim mrežama zbog svojih političkih stavova - navodi se u prilogu jedne od najgledanijih turskih televizija.
Podsjetimo, Sadetin Saran domaćoj javnosti poznat je i po vezi sa pjevačicom Eminom Jahović. Kratka romansa Emine i Sadetina bila je česta tema medija tokom 2018. godine.
