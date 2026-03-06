Pjevačica Jelena Karleuša već nekoliko dana boravi u Turskoj, o čemu izveštavaju svi tamošnji mediji.

Izvor: Youtube printscreen / Pinkove zvezde

Pjevačica Jelena Karleuša već nekoliko dana boravi u Turskoj, o čemu izveštavaju svi tamošnji mediji. Karleuša je u razgovoru za jednu od najgledanijih turskih televizija govorila o privatnom životu, karijeri dugoj tri decenije, ali i o planovima za budućnost.

Tom prilikom osvrnula se i na milijardera Sadetina Sarana, predsednika fudbalskog kluba Fenerbahče.

Vidi opis Na ovog milijardera je Karleuša bacila oko: Turski mediji brujali o njegovom odnosu sa Eminom Jahović Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen / sadettinsaran Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Instagram printscreen / sadettinsaran Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Instagram printscreen / sadettinsaran Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Instagram printscreen / sadettinsaran Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Instagram printscreen / sadettinsaran Br. slika: 5 5 / 5

Karleuša je izjavila da su joj fanovi dali titulu "dive", a istakla je i da njen samouvereni nastup na sceni potiče od njenog horoskopskog znaka Lava. Pevačica, koja je najavila da radi na novom albumu, duhovito je nagovestila i da bi mogla da se uda po treći put.

Pogledajte kakvo iznenađenje je sačekalo Jelenu u hotelskoj sobi u Turskoj:

Vidi opis Na ovog milijardera je Karleuša bacila oko: Turski mediji brujali o njegovom odnosu sa Eminom Jahović Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 6 6 / 6 AD

"Sadetin Saran nije loš"

Karleuša je tokom razgovora govorila i o Turskoj, a posebnu pažnju privukla je izjavom o predsjedniku Fenerbahčea Sadetinu Saranu.

"Karleuša, koja je privukla pažnju svojim riječima o Turskoj, pohvalila je predsjednika Fenerbahčea Sadetina Sarana, rekavši: Uopšte nije loš! Takođe je navela da je u privatnom životu srećna samohrana majka dvije ćerke. Pjevačica je istakla i da je bila meta sajber napada na društvenim mrežama zbog svojih političkih stavova - navodi se u prilogu jedne od najgledanijih turskih televizija.

Podsjetimo, Sadetin Saran domaćoj javnosti poznat je i po vezi sa pjevačicom Eminom Jahović. Kratka romansa Emine i Sadetina bila je česta tema medija tokom 2018. godine.

(Informer / MONDO)





