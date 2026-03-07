Ludačka transformacija Anje Bla: Baka Prase pričao da je na steroidima, a evo kako je izgledala prije slave i Dubaija

Atraktivna influenserka koja poslednjih mjeseci živi u Dubaiju, odakle se redovno oglašava nakon izbijanja sukoba na Bliskom istoku, ponovo u centru pažnje

Atraktivna influenserka Anja Blagojević, poznatija kao Anja Bla, ponovo je u centru pažnje nakon objava iz Dubaija, u koji se preselila samo nekoliko mjeseci nakon drame koja je privukla pažnju javnosti.

Anja je otkrila da joj stižu poruke vlasti o hitnoj evakuaciji i odlasku u sklonište tokom očekivanih napada. Na njenim društvenim mrežama, međutim, pored objava sa porukama upozorenja, mogu se vidjeti i fotografije sa plaže u Dubaiju, na kojima šeta u bikiniju uprkos dešavanjima na Bliskom istoku.

Zbog toga su ponovo u fokus došle i njene stare fotografije, nastale prije nego što je postala poznata na društvenim mrežama. Na njima se može vidjeti da se nije podvrgla plastičnim operacijama, ali je primjetno da su joj usne punije i da je vremenom promijenila stil.

Njen bivši dečko, jutjuber Baka Prase, kojem je nedavno zapaljen automobil vrijedan 500.000 eura ispred stana u Beogradu na vodi, svojevremeno je na TikToku tvrdio da je „uzimala steroide“.

„Ljudi ne vjeruju da je Anja uzimala steroide, uzimala je steroide. Uzimala je, kljukala anavar, kljukala klenbuterol, kljukala hormon rasta. Zašto? Zato što je htjela da se izgradi za programe, da bi prodavala programe. Ja sam joj rekao, ali ne sluša ona mene, ona se prekljukala. Uporedite slike nekad i sad, kako je magično izgubila deset kila mišićne mase, pa otišla na dijetu. Ništa ne lažem, sve ovo zaslužuje da objavim zato što nije htjela da ostavi mene i meni dragu osobu na miru“, rekao je on.

Anja Blagojević imala je veliki broj pratilaca na društvenim mrežama i prije nego što je otkriveno da je u vezi sa jutjuberom Bogdanom Ilićem, poznatijim kao Baka Prase. Nakon što je on prije nekoliko godina objavio video u kojem govori o njoj i priznaje da se zaljubio, Anja Bla postala je jedna od najpopularnijih „fitnes djevojaka“ koje je domaća javnost vidjela.

Prije izvjesnog vremena kružila je i priča da Anja Bla zarađuje više od Bake Praseta, a sada su na društvenim mrežama ponovo popularne njene fotografije nastale „prije slave“.

Poznato je da se Anja ne libi da podijeli i rezultate napornih treninga koje redovno objavljuje na društvenim mrežama, a najčešće to čini pozirajući u kupaćim kostimima ili topovima i helankama koji ističu njenu figuru. Upravo zbog toga su i njene stare fotografije ponovo privukle veliku pažnju javnosti.

