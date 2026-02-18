"Zajedno bismo otišli kod Lune": Sloba Radanović pričao o Jeleni, pa šokirao priznanjem o bivšoj

Sloba Radanović govorio je o ljubavi sa Jelenom Radanović, a onda je sve iznenadio izjavom.

Izvor: YT AmiG Show

Sloba Radanović godinama uživa u braku sa Jelenom sa kojom ima sina Damjana. Njihov ljubavni život od samog početka intrigira javnost, a pjevač ne krije da svako svoje slobodno vrijeme koristi da bude sa porodicom.

Šok odgovor

Sloba je u rubrici "Pitanja sa Instagrama" emisije "Amidži šou", dao odgovor koji je mnoge iznenadio.

"Kada bi morao da biraš - da gostuješ ti kod Lune u podkastu ili da pošalješ Jelenu kao gošću?" glasilo je pitanje, a pjevač je sa osmijehom odgovorio:

"Zajedno bismo otišli", nasmijao se pjevač.

Izabrao Lunu

Sloba je nedavno govorio o bivšim ljubavima, te je otkrio ko je bolji čovek Luna Đogani ili Kija Kockar.

"Biram Lunu, jer je bolja osoba", rekao je Radanović nedavno.

"Završila sam kod psihijatra"

Luna je nedavno govorila o učešću u Zadruzi i priznala zašto je nakon skandala u prvoj sezoni ponovo ušla u rijaliti.

"Morala sam. Morala sam da se vratim na mjesto zločina što se kaže, i da ispravim svoje greške. Nisam mogla da nastavim dalje u kući. Nisam mogla da dođem sebi, nisam mogla da se vratim sebi, nisam mogla da nastavim dalje. Sve me je to proganjalo. Završila sam kod psihijatra, na lekovima. Nisam mogla da spavam. Imala sam ozbiljne probleme", ispričala je Luna kroz suze.

