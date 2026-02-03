"Uvijek sam u nekom strahu da će se nešto desiti": Otkriveno pravo stanje u braku Lune i Marka, sve je priznala

Luna se obratila svom suprugu emotivnim riječima

Izvor: Pink TV/pritnscreen

Pobjednica druge sezone rijalitija "Zadruga", Luna Đogani, već godinama uživa u vezi sa Markom Miljkovićem, a njihova ljubavna priča počela je pred kamerama, na očigled miliona gledalaca. Ono što je tada djelovalo kao rijaliti romansa, vremenom je preraslo u ozbiljan i stabilan odnos.

Danas su ponosni roditelji dvije devojčice, Mie i Lane, a Luna često na svojim mrežama otvoreno govori o svom braku, bez uljepšavanja. Ne krije da, kao i u svakom odnosu, postoje nesuglasice i izazovi, ali ističe da joj je Marko donio ono što joj je ranije najviše nedostajalo – mir, sigurnost i osjećaj da ima oslonac u partneru.

"Jednostavno sam se toliko umorila od haosa u svom životu otkad znam za sebe, da bih prije uvijek izabrala tebe i taj mir koji imam sa tobom i našom djecom. Ako treba, nekad bih i pognula glavu nego živjela u haosu. Uvijek sam u nekom strahu da će se nešto desiti, da će taj moj mir da nestane" priznala je Luna.

"Oko, ne treba da budeš u strahu" ,poručio joj je Marko.

(/MONDO)