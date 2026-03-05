"Dali smo za kartu 10.000 €": Sloba i Jelena stigli u Srbiju, otkrili šta su prošli, brinuli se i za Lunu Đogani

Pevač Sloba Radanović stigao je u Srbiju sa ženom Jelenom i decom, a sada su otkrili detalje drame koju su preživeli

Izvor: Instagram printscreen / jeja.radanovic/luna_djogani

Pevač Sloba Radanović sa suprugom Jelenom i decom sleteo je na aerodrom "Nikola Tesla" u Beogradu. Oni su stigli u Srbiju nakon što su na Maldivima morali da produže boravak nekoliko dana zbog rata na Bliskom istoku, a sada su progovorili o svemu što su prolazili nakon odmora:

- Super sam, umorno malo. Dugo smo putovali, išli smo preko Istanbula, tu smo isto čekali. Damjan je više umoran od nas - rekao je Sloba za Blic, a onda je priznao kako je drama oko rata uticala na njihovo putovanje.

- Sve je ovo okej, bitno da smo stigli kući živi i zdravi i da nije bilo problema osim tih što smo izgubili letove i što se nismo vratili zakazanim letovima. Snašli smo se, ima ljudi koji se nisu snašli. Mi smo našli poslednje 4 karte. Na vreme sam reagovao, nisam hteo da čekam jer sam znao da će da se oduži. Upućen sam bio u sva dešavanja.

Sloba ističe da je finansijski sve bilo teško.

- Finansijski je bilo teško, podigli su cene za karte, ali hvala Bogu da smo našli i došli. Nije se odmor pretvorio u pakao.

Jelena je otkrila da su karte bile i nekoliko desetina hiljada evra:

- Sve je bilo super, mi smo u Male došli prerano na aerodrom koji smrdi, jer tu ljudi spavaju danima. Meni je bilo super, nije mi poremetilo odmor, bilo mi je lepo. Jedino što su karte preskupe, ja ne znam šta rade ljudi koji nemaju. Letite ekonomskom klasom po ceni biznis. Desetine hiljada evra su bile karte.

Izvor: Ig jeja.radanovic

Jelena se čula sa Ivonom Polumentom, Sloba sa Darkom

- Jelena se čula sa Dadovom ženom, ja sa Darkom. Svi su oni produžili letove. Zbog nastupa sam tražio karte, imam tri nastupa za vikend, nisam imao izbora. Nisam imao luksuz da produžim i čekam šta će da se desi. Na mene ništa nije uticalo, ja pratim dešavanja. Ne daj Bože nikome da se desi ovo, da nečije dete gine za neke ideale. Verovatno uže vreme neću putovati na Maldive.

Raspitivali se i za Lunu

- Maldivi su širok pojam, ima preko 200 ostrva. Nismo bili na istom mestu, pa šta i da smo bili. Ja im želim da se što pre vrate kući - rekao je Sloba, dok Jelena ističe da je saznala da su se Luna i Marko snašli.

- Ivona mi je rekla da su se snašli, ja sam ih pitala za Lunu i Marka, snašli su se. Sposobni su da se snađu sami kao što smo se i mi snašli.

Izvor: Instagram/luna_djogani
Izvor: Instagram printsceen / luna_djogani
Izvor: Instagram printsceen / luna_djogani
Izvor: Instagram printsceen / luna_djogani
Izvor: Instagram printsceen / luna_djogani
Izvor: Instagram printsceen / luna_djogani
Izvor: Instagram printsceen / luna_djogani

(Blic.rs/MONDO)