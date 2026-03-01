Još jedan poznati par is zarobljen na Maldivima zbog rata na Bliskom istoku: Hitno se oglasili na mrežama

logo
Autor Marina Cvetković
0

Zbog eskalacije sukoba u regionu, Luna i Marko ostali su na Maldivima. Par se oglasio i potvrdio da su dobro, ali čekaju letove.

Još jedan poznati par is zarobljen na Maldivima zbog rata na Bliskom istoku: Hitno se oglasili na m

Luna Đogani trenutno boravi na Maldivima sa suprugom Markom Miljkovićem, gdje uživaju u odmoru, ali bi povratak u Srbiju mogao da im bude neizvjestan.

Naime, iako su već nekoliko dana na egzotičnoj destinaciji i uskoro bi trebalo da se vrate kući, situacija sa avio-saobraćajem u tom dijelu svijeta je zakomplikovana.

Zbog eskalacije sukoba između Iran i Sjedinjenih Američkih Država, kao i pojačanih tenzija u regionu u koje je uključen i Izrael, došlo je do privremenog zatvaranja vazdušnog prostora iznad dijela Ujedinjenih Arapskih Emirata. Zbog toga su brojni međunarodni letovi otkazani ili odloženi, što je izazvalo neizvjesnost kod putnika koji planiraju povratak iz ovog regiona.

Luna se oglasila putem društvenih mreža i poručila da čekaju informacije.

"Sve je u redu sa nama. Mi smo na Maldivima i čekamo informacije kao i ostali", poručila je Luna na svom Instagramu.

I Polumenta zarobljen sa trudnom ženom i djecom

Podsjetimo, i Dado Polumenta trenutno boravi na Maldivima sa suprugom Ivonom, koja je u šestom mjesecu trudnoće, i njihovim dvijema ćerkama. Porodica je planirala povratak u Srbiju preko Dubai, ali je zbog novonastale bezbjednosne situacije i poremećaja u avio-saobraćaju njihov let otkazan.

Kao i Radanovići...

Sloba i Jelena Radanović kao i prethodna dva para uživaju u čarima Maldiva sa djecom, ali će zbog novonastale situacije na Bliskom istoku po svemu sudeći neplanirano produžiti odmor.

Maldivi Luna Đogani Marko Miljković

