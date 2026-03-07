logo
U Americi se prodaje lutka s likom Nikole Đurička: Glumac se pohvalio na mrežama, ovako izgleda Jurij iz Stranger things

Autor Dragana Tomašević
0

Nikola Đuričko pridružio se glumačkoj ekipi serije "Stranger Things" u četvrtoj sezoni 2022. godine.

Nikola Đuričko je 2022. godine dobio ulogu u četvrtoj sezoni jedne od najpoznatijih Netflix serija "Stranger Things".

Sada je njegov lik dobio i lutkicu koja će se prodavati. Nikola Đuričko potpisao je prvu kutiju lutkice sa likom Jurija, ruskog švercera, a onda se javno pohvalio ovim uspjehom.

Inače, njegov krik u jednoj od scena ove mega popularne serije "Stranger Things" okarakterisan je kao najbolje odigrana scena u seriji. Jednu od scena s Đuričkom:

Sat koji otkucava je bio najgori zvuk nove sezone sve dok nijesmo čuli Jurija kako se smije – pisali su ljubitelji ovog ostvarenja na društvenoj mreži X.

