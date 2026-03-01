Raičević postigao najbrži gol u istoriji lige, Jedinstvo prekinulo crnu seriju

Izvor: MONDO

Fudbaleri Sutjeske nijesu uspjeli da ostvare pobjedu u 22. kolu Meridianbet Prve crnogorske lige, ali su zadržali lidersku poziciju i četiri boda prednosti u odnosu na najbliže pratioce. Nikšićani su u Beranama remizirali sa Jezerom (1:1), u meču koji je obilježio najbrži gol u istoriji takmičenja – Milivoje Raičević zatresao je mrežu već u devetoj sekundi. Izjednačio je Andrija Ražnatović u 26. minutu, poslije kornera.

Remi lidera nije iskoristio Dečić, koji je pod Goricom odigrao bez golova protiv Budućnosti (0:0), dok je Mornar pobjedom nad Mladosti (3:0) prišao na četiri boda zaostatka. Junak Barana bio je dvostruki strijelac Balša Sekulić.

Veliki korak napravilo je i Jedinstvo, koje je nakon preokreta savladalo Bokelj u Kotoru (4:1) i prekinulo niz od 13 mečeva bez pobjede. Petrovac je minimalcem protiv Arsenala (1:0), golom golmana Marka Kordića iz penala, osvojio važne bodove.

Nakon 22 kola Sutjeska ostaje na vrhu, ali borba za titulu i opstanak ulazi u sve neizvjesniju fazu.



