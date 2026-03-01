Relja Popović odbio da bude u žiriju PZE

Ovogodišnji žiri činili su: Zoe Kida, Alek Aleksov, Nina Radojičić i Nući, dok je predsjednica Aleksandra Kovač.

Relja nam je otkrio da nije u potpunosti ispratio finale "Pjesme za Evroviziju" koje je sinoć održano, ali je pogledao nastupe njegovih kandidatkinja iz IDJ šoua.

"Ispratio sam samo moje dve kandidatkinje. Nisam se razočarao, ponosan sam što su dogurale do ovdje", rekao je Popović, pa iznenadio priznanjem da je bio pozvan da bude dio stručnog žirija.

"Odbio sam poziv, zvali su me"

"Odbio sam poziv, zvali su me", rekao je kratko Relja Popović, a kao razlog odbijanja naveo je druge poslovne obaveze koje je imao.

Procurilo koliko novca od RTS-a dobijaju članovi stručnog žirija

Glasanje u finalu PZE se biralo po ustaljenom modelu glasanja, gdje su glasovi publike i stručnog žirija ravnopravni 50 odsto publika - 50 odsto žiri. Svaki član žirija je za svoj angažman i žiriranje u takmičenju dobio honorar od 30.000 dinara.

