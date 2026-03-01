Titula u Premijer ligi sve je bliža fudbalerima Arsenala koji su ponovo anti-fudbalom došli do tri boda.

Arsenal je ponovo savladao Čelsi (2:1) u londonskom derbiju i ponovo je pobjegao Mančester sitiju na tabeli Premijer lige. Tako je Arsenal već pet godina bez poraza protiv „plavaca“, koji su nekada dominirali u duelima sa gradskim rivalom, a nije iznenađenje da su i ovoga puta „tobdžije“ do tri boda došle preko kornera.

U 21. minutu se u gužvi najbolje snašao Vilijam Saliba, dok je u 66. minutu pogodio i Jurijen Timber. Zanimljivo je da je i jedini gol za Čelsi takođe pao poslije kornera. Centaršut desnog beka Risa Džejmsa je u 45. minutu u sopstvenu mrežu sproveo Pjero Inkapije, gotovo na identičan način na koji Arsenal čitave sezone „vara“ svoje protivnike, međutim ni to, kao ni pregršt šansi pred golom Davida Raje, nijesu bili dovoljni ni za bod „plavcima“.

Najbliži su bili u nadoknadi vremena – prvo je Raja odbranio strašan šut Garnača, bukvalno je „iščupao“ loptu iz mreže, da bi onda Žoao Pedro bio uhvaćen u ofsajd zamci, prije nego što će Lijam Delap postići nevažeći gol.

Interesantno je da je Arsenal u tom trenutku imao i igrača više, pošto je Pedro Neto dobio dva žuta kartona u 67. i 70. minutu i ranije morao na tuširanje (to je deveti crveni karton za Čelsi ove sezone u Premijer ligi), ali ni to nije natjeralo Mikela Artetu da igra imalo otvorenije. Sve vrijeme je njegova ekipa bila iza lopte, ali taj anti-fudbal mu je donio nova tri boda u potrazi za titulom u Premijer ligi.

Ako dođu do nje, niko se neće sjećati lošeg fudbala i činjenice da je Arsenal do 1. marta postigao već 16 golova iz kornera, što je na jedan pogodak od rekorda.

16 - Arsenal's 16 goals from corners in the Premier League this season is the joint-most by any side in a single campaign, alongside Oldham in 1992-93, West Brom in 2016-17, and the Gunners themselves in 2023-24. Angles.pic.twitter.com/SkOXJssz2h — OptaJoe (@OptaJoe)March 1, 2026





