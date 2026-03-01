Bar planira spalionicu, više gradova očekuje otpor mještana; bez rješenja ugroženo zatvaranje poglavlja 12 sa EU

Izvor: PG biro

Crna Gora mora do 1. maja 2026. godine formirati stočna groblja u svim opštinama, kao privremeno rješenje za zbrinjavanje nusproizvoda životinjskog porijekla, ali od 25 opština zasad samo Berane ima određenu parcelu za tu namjenu.

Iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede saopšteno je da su sve lokalne samouprave obaviještene o obavezi i da će država iskoristiti zakonske mehanizme kako bi rok bio ispoštovan. Bez alternativnog sistema za odlaganje životinjskog otpada moglo bi biti ugroženo i privremeno zatvaranje Poglavlja 12 u pregovorima sa Evropskom unijom, prenose Vijesti.

Više opština, među kojima su Podgorica, Tivat i Žabljak, još razmatra lokacije, dok u Mojkovcu i Danilovgradu očekuju otpor građana. Slični protesti zabilježeni su i ranije, tokom širenja kju groznice 2024. godine.

Opština Bar neće graditi stočno groblje, već planira izgradnju spalionice za životinjske ostatke, kao dugoročno rješenje, prenosi portal Vijesti.

Planovi o izgradnji postrojenja za preradu otpada u Bijelom Polju i Nikšiću ranije su obustavljeni zbog protivljenja lokalnog stanovništva. Iz Ministarstva upozoravaju da se nusproizvodi i dalje često odlažu nepropisno, što predstavlja rizik u slučaju zaraza, te da stočna groblja moraju biti izgrađena u predviđenom roku.