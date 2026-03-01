Crna Gora čvrsto stoji uz UAE u ovim teškim trenucima
Predsjednik Vlade Crne Gore saopštio je na mreži Iks da je razgovarao sa predsjednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata Mohamedom bin Zajedom, kao i sa drugim bliskim prijateljima u toj državi, kako bi prenio punu podršku Crne Gore nakon nedavnih napada.
„Razgovarao sam sa predsjednikom Mohamedom bin Zajedom i drugim bliskim prijateljima u UAE kako bih prenio punu podršku Crne Gore nakon napada. Snažno osuđujemo ove ničim izazvane akte protiv nevinih civila i suverene teritorije. Crna Gora čvrsto stoji uz UAE u ovim teškim trenucima“, naveo je premijer.
I spoke with HH President @MohamedBinZayed and other close friends in the UAE to convey Montenegro's full support following the attacks. We strongly condemn these unprovoked acts against innocent civilians and sovereign territory. Montenegro stands firmly with the UAE in these…