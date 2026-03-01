Crna Gora čvrsto stoji uz UAE u ovim teškim trenucima

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Predsjednik Vlade Crne Gore saopštio je na mreži Iks da je razgovarao sa predsjednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata Mohamedom bin Zajedom, kao i sa drugim bliskim prijateljima u toj državi, kako bi prenio punu podršku Crne Gore nakon nedavnih napada.

„Razgovarao sam sa predsjednikom Mohamedom bin Zajedom i drugim bliskim prijateljima u UAE kako bih prenio punu podršku Crne Gore nakon napada. Snažno osuđujemo ove ničim izazvane akte protiv nevinih civila i suverene teritorije. Crna Gora čvrsto stoji uz UAE u ovim teškim trenucima“, naveo je premijer.