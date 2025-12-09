logo
Marko Miljković otkrio detalje ostavinske rasprave: Poznato šta je pripalo njemu, a šta sestri nakon smrti oca

Autor Ana Živančević
0

Marko Miljković progovorio je o detaljima ostavinske rasprave nakon smrti oca.

Marko Miljković progovorio je o detaljima ostavinske rasprave Izvor: Kurir Tv/Printscreen

Otac nekadašnjeg rijaliti učesnika Marka Miljkovića preminuo je ovog ljeta, a on je sada podijelio neke detalje sa ostavinske rasprave. Marko je otkrio koji dio porodične imovine je pripao njemu, a koji njegovoj sestri.

Miljković je objasnio da su on i njegova sestra željeli da sve što su im roditelji ostavili za života podijele na jednak način.

"Ovako smo se dogovorili ja i moja sestra, kuća u Brusu će biti na nju, a kuća u selu sa dijelom imanja će biti na mene. Jedan dio imanja će pripasti njoj, izdijelili smo to tako da bude pošteno. Kuća na selu ima znatno veće imanje i nama to odgovara, više nam odgovara da se sklonimo u selo. Mirnije je, treba nam mir kad pobjegnemo iz gradske gungule. Daće Bog da narednih godina sredimo tu kuću", rekao je Marko u novom videu na Jutjub kanalu.

"Jedan razlog prodaje vikendice u Mramorku je upravo ova situacija gdje treba da sredimo mnogo bitniju kuću. Neću da žurim, polako, sređivaćemo jedno po jednu. Za početak nam je bitno da može da se prespava. Da imamo uslove da se odmorimo tamo na kratko. Nadam se da će vremenom to biti sve bolje i bolje, takav mi je plan. Svašta sam zamislio."

Kupio kola od 250.000 eura

Podsjetimo, Marko je nedavno kupio luksuzan automobil koji vrijedi oko 250.000 eura, on mrežama podijelio fotografiju svog novog džipa.

"Zapostavio sam ga, da se ne naljuti", napisao je Miljković u opisu.

Marko Miljković nasljedstvo Luna Đogani

