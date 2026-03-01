Zbog pogoršane bezbjednosne situacije preporučeno uzdržavanje od putovanja u Iran, Izrael, UAE, Katar, Kuvajt i Bahrein
Usljed dodatnog pogoršanja bezbjednosne situacije u regionu Bliskog istoka, Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore pozvalo je crnogorske državljane da se, do daljnjeg, uzdrže od putovanja u Iran, Izrael, Ujedinjene Arapske Emirate, Katar, Kuvajt i Bahrein.
Iz tog resora saopšteno je da kontinuirano prate razvoj situacije i da su u stalnom kontaktu sa relevantnim međunarodnim i lokalnim partnerima, kao i sa nadležnim diplomatsko-konzularnim predstavništvima, kako bi pravovremeno informisali i zaštitili interese crnogorskih državljana.
Državljanima Crne Gore koji se trenutno nalaze u navedenim državama savjetovano je da zadrže prisebnost i postupaju promišljeno i odgovorno, stavljajući u prvi plan sopstvenu bezbjednost, uz dosljedno pridržavanje uputstava i preporuka lokalnih vlasti, kao i redovno praćenje zvaničnih saopštenja Ministarstva.
Imajući u vidu privremene obustave i ograničenja u vazdušnom saobraćaju u dijelu regiona, putnicima se preporučuje da ostanu u kontaktu sa avio-kompanijama radi blagovremenog informisanja o promjenama u rasporedu letova i alternativnim rješenjima za nastavak putovanja.
Građanima se savjetuje i najveća moguća opreznost, kao i da se drže podalje od javnih okupljanja i protesta.
Državljanima koji se nalaze u Izraelu preporučeno je da prioritet daju sopstvenoj bezbjednosti i da se, radi eventualne koordinacije aktivnosti u vezi sa napuštanjem zemlje, obrate počasnom konzulu Crne Gore u Izraelu putem telefona +97235660667 ili elektronske pošte [email protected]
.
Za konzularnu pomoć i dodatne informacije građani se mogu obratiti:
Ambasadi Crne Gore u Ujedinjenim Arapskim Emiratima
Tel: +971562770174, +971 56 277 0174, +971 50 825 7561
E-mail: [email protected]
Ambasadi Crne Gore u Republici Turskoj
Tel: +90 312 436 46 98, +90 546 523 02 36
E-mail: [email protected]
Generalnom konzulatu Crne Gore u Istanbulu
Tel: +90 (212) 278 00 07, +90 552 645 24 39, +90 505 925 56 89
E-mail: [email protected]
Kancelariji Ambasade Crne Gore u Republici Turskoj sa sjedištem u Bakuu
Tel: +994 12 497 89 93, +994 51 621 97 91
E-mail: [email protected]
Počasnom konzulu Crne Gore u Jordanu
Tel: +962 6 5000590, +962 795550200
E-mail: [email protected]
Počasnom konzulu Crne Gore u Libanu
Tel: +961 9 222 314, +961 9 222 315
E-mail: [email protected]
Dežurni kontakti u Ministarstvu vanjskih poslova su:
Tel: +38267159000, +38267171777
E-mail: [email protected]
Iz Ministarstva napominju da su bezbjednosne preporuke podložne brzim promjenama u skladu sa razvojem situacije, te da će biti redovno ažurirane.