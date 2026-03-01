Zbog pogoršane bezbjednosne situacije preporučeno uzdržavanje od putovanja u Iran, Izrael, UAE, Katar, Kuvajt i Bahrein

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Usljed dodatnog pogoršanja bezbjednosne situacije u regionu Bliskog istoka, Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore pozvalo je crnogorske državljane da se, do daljnjeg, uzdrže od putovanja u Iran, Izrael, Ujedinjene Arapske Emirate, Katar, Kuvajt i Bahrein.

Iz tog resora saopšteno je da kontinuirano prate razvoj situacije i da su u stalnom kontaktu sa relevantnim međunarodnim i lokalnim partnerima, kao i sa nadležnim diplomatsko-konzularnim predstavništvima, kako bi pravovremeno informisali i zaštitili interese crnogorskih državljana.

Državljanima Crne Gore koji se trenutno nalaze u navedenim državama savjetovano je da zadrže prisebnost i postupaju promišljeno i odgovorno, stavljajući u prvi plan sopstvenu bezbjednost, uz dosljedno pridržavanje uputstava i preporuka lokalnih vlasti, kao i redovno praćenje zvaničnih saopštenja Ministarstva.

Imajući u vidu privremene obustave i ograničenja u vazdušnom saobraćaju u dijelu regiona, putnicima se preporučuje da ostanu u kontaktu sa avio-kompanijama radi blagovremenog informisanja o promjenama u rasporedu letova i alternativnim rješenjima za nastavak putovanja.

Građanima se savjetuje i najveća moguća opreznost, kao i da se drže podalje od javnih okupljanja i protesta.

Državljanima koji se nalaze u Izraelu preporučeno je da prioritet daju sopstvenoj bezbjednosti i da se, radi eventualne koordinacije aktivnosti u vezi sa napuštanjem zemlje, obrate počasnom konzulu Crne Gore u Izraelu putem telefona +97235660667 ili elektronske pošte [email protected]

.

Za konzularnu pomoć i dodatne informacije građani se mogu obratiti:

Ambasadi Crne Gore u Ujedinjenim Arapskim Emiratima

Tel: +971562770174, +971 56 277 0174, +971 50 825 7561

E-mail: [email protected]

Ambasadi Crne Gore u Republici Turskoj

Tel: +90 312 436 46 98, +90 546 523 02 36

E-mail: [email protected]

Generalnom konzulatu Crne Gore u Istanbulu

Tel: +90 (212) 278 00 07, +90 552 645 24 39, +90 505 925 56 89

E-mail: [email protected]

Kancelariji Ambasade Crne Gore u Republici Turskoj sa sjedištem u Bakuu

Tel: +994 12 497 89 93, +994 51 621 97 91

E-mail: [email protected]

Počasnom konzulu Crne Gore u Jordanu

Tel: +962 6 5000590, +962 795550200

E-mail: [email protected]

Počasnom konzulu Crne Gore u Libanu

Tel: +961 9 222 314, +961 9 222 315

E-mail: [email protected]

Dežurni kontakti u Ministarstvu vanjskih poslova su:

Tel: +38267159000, +38267171777

E-mail: [email protected]

Iz Ministarstva napominju da su bezbjednosne preporuke podložne brzim promjenama u skladu sa razvojem situacije, te da će biti redovno ažurirane.



