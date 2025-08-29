logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Luna i Marko Miljković prodaju nekretninu: Uložili ogromne pare, sada donijeli odluku koja je sve šokirala

Luna i Marko Miljković prodaju nekretninu: Uložili ogromne pare, sada donijeli odluku koja je sve šokirala

Autor Đorđe Milošević
0

Luna i Marko planirali su da sebi izgrade raj na zemlji, kako je Miljković tada tvrdio, ali čini se da je sve propalo.

Luna i Marko Miljković prodaju nekretninu Izvor: Instagram/printscreen

Luna Đogani i Marko Miljković prije izvjesnog vremena pohvalili su se da su kupili plac u selu Mramorak, međutim sada se na internetu pojavio oglas za prodaju ovog imanja.

U oglasu stoji da je u pitanju novogradnja kuće koja je nedovršena i čija kvadratura iznosi 141 metar kvadratni, a površina placa je 14,50 ari. Imanje se sada prodaje po ceni od 24.000 eura.

Ovo je vikendica Lune i Marka koja se prodaje:

"Prodajem nedovršenu kuću u Mramorku, prelijepom selu koje se nalazi između Pančeva i Kovina, 45 minuta autom udaljenom od Beograda. Objekat se nalazi u samom centru sela", samo je dio opisa koji se nalazi na oglasima, a Miljković je vikendicu jednom prilikom javno pokazao i sve je to objavio na njegovom i Luninom zajedničkom kanalu na Jutjubu.

"Imaćemo dječiju sobu veliku, dvije spavaće malo dalje od ulice, ima dosta da se radi", započeo je Marko da objašnjava Gagiju.

Planirali i bazen da prave

Marko je tada otkrio da je u pitanju ogroman plac, kao fudbalski teren, a da porodica ima u planu da svašta izgradi na pomenutoj lokaciji.

"Veliki je plac, planiramo i da napravimo bazen. Plac je veliki kao fudbalski teren."

"Imaćemo i veliko kupatilo, a dnevni boravak će biti bruka, imaće tu i kuhinju. Dnevni je veličina jednog stana. Plan je i da u njoj napravimo kamin. U dvorištu ću napraviti kapiju koja se otvara klikom na dugme."

Koštalo ih pravo bogatstvo

"Iako su prvobitno planirali samo bazen, Luna je predložila da naprave manji spa-centar u kom će gosti dodatno moći da se opuste nakon kupanja u bazenu. Preko prijatelja su pronašli izvođača građevinskih radova koji im je predložio saradnju u zamjenu za upola manju cijenu za bazen i saunu, pa će ih umesto 20.000 eura, luksuzni djelovi dvorišta koštati 10.000 eura", naveo je izvor tada uz tvrdnje da se završetak svih radova očekuje na proleće sledeće godine.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Luna Đogani Marko Miljković nekretnine

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ