Luna i Marko Miljković prodaju nekretninu: Uložili ogromne pare, sada donijeli odluku koja je sve šokirala

Luna i Marko planirali su da sebi izgrade raj na zemlji, kako je Miljković tada tvrdio, ali čini se da je sve propalo.

Izvor: Instagram/printscreen

Luna Đogani i Marko Miljković prije izvjesnog vremena pohvalili su se da su kupili plac u selu Mramorak, međutim sada se na internetu pojavio oglas za prodaju ovog imanja.

U oglasu stoji da je u pitanju novogradnja kuće koja je nedovršena i čija kvadratura iznosi 141 metar kvadratni, a površina placa je 14,50 ari. Imanje se sada prodaje po ceni od 24.000 eura.

Ovo je vikendica Lune i Marka koja se prodaje:

"Prodajem nedovršenu kuću u Mramorku, prelijepom selu koje se nalazi između Pančeva i Kovina, 45 minuta autom udaljenom od Beograda. Objekat se nalazi u samom centru sela", samo je dio opisa koji se nalazi na oglasima, a Miljković je vikendicu jednom prilikom javno pokazao i sve je to objavio na njegovom i Luninom zajedničkom kanalu na Jutjubu.

"Imaćemo dječiju sobu veliku, dvije spavaće malo dalje od ulice, ima dosta da se radi", započeo je Marko da objašnjava Gagiju.

Planirali i bazen da prave

Marko je tada otkrio da je u pitanju ogroman plac, kao fudbalski teren, a da porodica ima u planu da svašta izgradi na pomenutoj lokaciji.

"Veliki je plac, planiramo i da napravimo bazen. Plac je veliki kao fudbalski teren."

"Imaćemo i veliko kupatilo, a dnevni boravak će biti bruka, imaće tu i kuhinju. Dnevni je veličina jednog stana. Plan je i da u njoj napravimo kamin. U dvorištu ću napraviti kapiju koja se otvara klikom na dugme."

Koštalo ih pravo bogatstvo

"Iako su prvobitno planirali samo bazen, Luna je predložila da naprave manji spa-centar u kom će gosti dodatno moći da se opuste nakon kupanja u bazenu. Preko prijatelja su pronašli izvođača građevinskih radova koji im je predložio saradnju u zamjenu za upola manju cijenu za bazen i saunu, pa će ih umesto 20.000 eura, luksuzni djelovi dvorišta koštati 10.000 eura", naveo je izvor tada uz tvrdnje da se završetak svih radova očekuje na proleće sledeće godine.