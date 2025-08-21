Preminuo otac Marka Miljkovića: "Čuvaj mamu, voli vas vaš sin"

Miljkoviću je majka preminula prije tri godine, sada je podijelio još jedne tužne vijesti.

Izvor: Instagram printscreen/ marko.miljkovic

Otac bivšeg rijaliti učesnika Marka Miljakovića preminuo je, a on je tužnu vijest saopštio na mrežama. On je objavio crno-bijelu fotografiju na kojoj je sa ocem Dobrivojem, a uz nju je napisao:

"Čuvaj mamu. Tri godine je sama. Počivajte u miru, voli vas sin", stoji u opisu fotografije Marka Miljkovića.

Izvor: Instagram printscreen/ marko.miljkovic

Otac mu je bio velika podrška

Jedina izjava koju je on dao za medije bila je u vidu podrške njegove veze sa Lunom Đogani.

"Marko voli Lunu sigurno! Vidio sam i na televiziji, a i sam mi je pričao. Ona bi kod njega živjela kao carica, ali ne smije da laže, vara i gleda u drugoga. Ne ulazim u to da li je ona njega prevarila s Gastozom, ali morala bi da ispoštuje Marka hiljadu posto", rekao je Markov otac, kog Miljković nije puno pominjao, a šuškalo se da nije blizak za ocem koliko sa majkom.

"Što se tiče muško-ženskih odnosa, mora da ga poštuje, jer on s te strane neće da pogriješi. Neće da bude s drugom, neće da je prevari i isto očekuje od nje. To je za njega najteža greška sa ženske strane. Imao je on dosta djevojaka, ali koja god je tako nešto uradila, on bi to odmah sjutradan raščistio. Mora da mu svaka bude vjerna hiljadu posto", rekao je svojevremeno Dobrivoje za Skandal.