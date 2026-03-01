Tužilaštvo traži pritvor zbog sumnje na nedozvoljeno držanje oružja, kao razlog navodi opasnost od bjekstva

Izvor: YouTube/Screenshot/BALKAN ONLINE

Biznismen Aco Đukanović priveden je večeras oko 19 sati kod sudije za istragu Save Mušikića u Nikšiću.

Kako javlja reporter „Dana“, u zgradu suda sa njim su ušli njegova sestra Ana Đukanović, kao i advokati Nikola Martinović i Neda Ivović.

Državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću podnio je prijedlog za određivanje pritvora Đukanoviću, zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

Iz ODT-a su saopštili da je pritvor predložen zbog opasnosti od bjekstva.

„Osnovano se sumnja da je A.Đ. u svojoj kući u Nikšiću neovlašćeno držao oružje i municiju“, navodi se u saopštenju.

Đukanoviću je juče, nakon saslušanja, određeno zadržavanje do 72 sata.