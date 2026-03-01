Donald Tramp najavio nove pregovore sa Iranom.

Izvor: Youtube/CNBC-TV18

Američki predsjednik Donald Tramp je u intervjuu za „The Atlantic“ najavio mogućnost kraja rata na Bliskom istoku, s obzirom na to da je Iran, prema njegovim riječima, pristao na nove pregovore. U subotu 28. februara ubijen je vrhovni vođa Irana Ali Hamnei, nakon čega su američki mediji pisali da se mnogi vojni komandanti Irana predaju.

„Oni žele da razgovaraju i ja sam pristao da razgovaram, tako da ću razgovarati sa njima. Trebalo je da to urade ranije.

Trebalo je da daju ono što je bilo veoma praktično i lako uraditi ranije. Predugo su čekali“, rekao je Tramp, ali nije otkrio kada će otpočeti mirovni pregovori.

Da podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Države napali su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji „Epski bijes“. U napadima su ubijeni vrhovni vođa Irana Ali Hamnei i predsjednik Irana Mahmud Ahmadinedžad.