Otkriveno koja je bila Brenina uloga u "Grandu": Pred godišnjicu smrti Saše Popovića isplivala istina o saradnji

Autor Ana Živančević
0

Endži Mavrić progovorio je o Grandu i čelnicima produkcije.

Otkriveno koja je bila Brenina uloga u "Grandu": Pred godišnjicu smrti Saše Popovića isplivala istin Izvor: YouTube/printscreen/VOSTCAST

Saša Popović decenijama je vodio uspješan biznis sa Lepom Brenom, a sada je njihov blizak saradnik Endži Mavrić otkrio istinu o ulozi koju je pjevačica godinama imala u Grand produkciji.

Naime, njih dvoje su krajem devedesetih stvorili imperiju i izadavačku kuću u kojoj su jedno vrjeme bili gotovo svi sa estrade. Kako se u firmi uglavnom pojavljivao Saša, sada je otkrivena i uloga koju je Brena imala u svemu tome.

"Kada je bili partnerstvo između Popovića i Živojinovića za Grand produkciju, kakva je tu bila Brenina uloga? Šta je bila Brenina uloga prema vama koji ste tu?", upitao je pjevač Pavle Dejanić njihovog saradnika Endžija Mavrića.

"Mi sa Brenom nismo imali kontakt. Iz kog razloga? Brena je sa Sašom donosila sve te bitne stavke i bitne odluke vezano za firmu. Ali, jednostavno, ona žena je imala svoje nastupe, ona je to prepustila Saletu, tako da je Sale sve koordinirao sa nama, to je sve funkcionisalo super. Ona dođe na snimanje sa Bobom, nema potrebe sada... Ako vidi nešto, ona da neku sugestiju Saletu, ali je sve to plivalo super. Po meni je bila to super varijanta, oni su bili tandem - ekstra!", objasnio je njihov blizak saradnik Endži Mavrić.

Izvor: Kurir/ MONDO

