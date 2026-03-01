Teheran uzvratio raketama i dronovima, SAD demantuju napad na nosač „USS Abraham Linkoln“, potvrđena pogibija američkih vojnika

Izvor: Basit Zargar / Zuma Press / Profimedia

Iran je, nakon likvidacije vrhovnog vjerskog vođe, ajatolaha Alija Hamneija, najavio istorijsku odmazdu prema Sjedinjenim Američkim Državama, Izraelu i njihovim saveznicima u regionu.

Izrael i SAD juče rano ujutru pokrenuli su snažne udare na Islamsku Republiku Iran, a Teheran je uzvratio kontranapadom na ključne američke vojne ciljeve u regionu i napadom na Izrael.

Iranska državna televizija objavila je u večernjim satima da je ajatolah Ali Hamnei mrtav. Iranski vrhovni vođa ubijen je u izraelsko-američkom napadu na Iran, dok region tone u haos, a Teheran odgovara raketnim napadima na Izrael i zemlje Persijskog zaliva. Gađani su ciljevi u Kuvajtu, Bahreinu, Kataru, Saudijskoj Arabiji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Turističke destinacije Dubai i Abu Dabi našle su se na udaru iranskih dronova i raketa. Iranski državni mediji potvrdili su i smrt komandanta kopnenih snaga, kao i ključnog savjetnika vrhovnog vođe.

Revolucionarna garda saopštila je da započinje „najrazorniju operaciju u istoriji“. Broj poginulih u napadu na školu za djevojčice u iranskom gradu Minabu, na jugu zemlje, porastao je na 148.

Bivši američki predsjednik Donald Tramp poručio je Iranu da im je „bolje da to ne radite, uzvratićemo neviđenom silom“. Vijest o Hamneijevoj smrti izazvala je i slavlje i suze u redovima iranske opozicije i demonstranata na ulicama Teherana i širom svijeta, dok pristalice režima tuguju i najavljuju osvetu.

SAD demantuju napad na nosač

Američka Centralna komanda (CENTCOM) negirala je tvrdnje Iranske revolucionarne garde da su pogodili nosač aviona „USS Abraham Linkoln“.

„Linkoln nije pogođen. Projektili koji su ispaljeni nijesu prošli ni blizu. Linkoln nastavlja da šalje avione u neumornoj kampanji da se odbrani američki narod od prijetnji iranskog režima“, navodi se u saopštenju.

Poginula trojica američkih vojnika

Američka Centralna komanda potvrdila je da su tri američka vojnika poginula, dok je pet teško ranjeno u borbenim dejstvima u okviru operacije „Epski gnjev“ (Epic Fury). Prema zvaničnom saopštenju objavljenom u 9.30 po istočnoameričkom vremenu, još nekoliko pripadnika vojske zadobilo je lakše povrede od gelera i potrese mozga, ali se već vraćaju na dužnost.

Komanda je naglasila da su velike borbene operacije i dalje u toku, te da je situacija na terenu promjenljiva. Iz poštovanja prema porodicama nastradalih, identiteti poginulih vojnika neće biti objavljeni dok ne protekne 24 časa od zvaničnog obavještavanja njihovih najbližih srodnika.