Izraelski premijer poručio da Izraelske odbrambene snage djeluju „punom snagom“ kako bi osigurale opstanak i budućnost države

Izvor: Youtube/IsraeliPM/Printscreen

Benjamin Netanjahu, premijer Izraela, ponovo se oglasio danas, poručivši da su napadi na Teheran sve snažniji i da će u narednim danima dodatno biti intenzivirani.

„Naše snage sada udaraju u srce Teherana sa sve većim intenzitetom i to će se samo pojačavati u narednim danima.

Netanyahu:



Our forces are now striking at the heart of Tehran with increasing intensity, and this will only intensify further in the coming days.



We are in a campaign in which we are bringing the full power of the IDF to bear, as never before, in order to ensure our existence…pic.twitter.com/C0WiZL9tiw — Clash Report (@clashreport)March 1, 2026

Mi smo u kampanji u kojoj koristimo punu moć Izraelskih odbrambenih snaga kao nikada do sada, kako bismo osigurali naše postojanje i našu budućnost“, kazao je Netanjahu.