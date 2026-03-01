Zvaničnici vlade Kipra u nedjelju su demantovali ranije izvještaje da su dvije rakete lansirane iz Irana ka Kipru i da su presretnute.

Izvor: Twitter/@nexta_tv/Screenshot

U izjavi za Kiparsku novinsku agenciju (CNA), ministar odbrane Vasilis Palmas kategorično je odbacio tvrdnje da su rakete ispaljene u pravcu Kipra.

Portparol vlade Konstantinos Letimbiotis naveo je u objavi na mreži X da nema naznaka da je Kipar bio pod prijetnjom, dodajući da „nadležne službe pažljivo i kontinuirano prate situaciju“.

Ranije je britanski ministar odbrane Džon Hili rekao za Sky News da su dvije rakete lansirane iz Irana ka Kipru uspješno presretnute.

On je dodao da „ne vjerujemo da su bile usmjerene ka Kipru, ali ovaj incident pokazuje koliko je prijetnja režima koji napada širom regiona stvarna i sve veća, što znači da moramo da preduzmemo mjere.“

Hili nije iznio dodatne detalje o vremenu incidenta niti o sistemu koji je korišćen za presretanje.

Ministarka spoljnih poslova Priti Patel izjavila je u istoj emisiji da pozdravlja napade Izraela i Amerike na Iran.