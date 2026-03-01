Evakuisano 20 članova posade, četvoro povrijeđeno; Teheran tvrdi da je brod prekršio zabranu prolaza kroz strateški tjesnac

Iranska mornarica izvela je napad na naftni tanker „Skylight“ u Ormuskom moreuzu, sjeverno od luke Hasab u provinciji Musandam, koji je, prema navodima Teherana, prekršio zapovijest da ne prelazi strateški prolaz.

⚡️As a result of the Iranian attack in the Gulf of Oman, the oil tanker Skylight caught firehttps://t.co/vm3NqhHMZhpic.twitter.com/JLmpTgJHKq — NEXTA (@nexta_tv)March 1, 2026

Riječ je o iranskom brodu.

Na tankeru se nalazilo 20 članova posade – 15 državljana Indije i pet Iranaca. Svi su evakuisani, dok su četiri člana posade zadobila povrede različitog stepena i prebačena su na medicinsku njegu, prenijela je Pomorska služba Omana.

Preliminarni izvještaji ukazuju da je incident izazvan kršenjem zabrane prolaza kroz Ormuski moreuz, a iranske vlasti saopštile su da su operacije spasavanja sprovedene u koordinaciji vojnog, bezbjednosnog i civilnog sektora, što, kako navode, odražava nacionalnu spremnost da se reaguje u slučaju pomorskih incidenata.

The Skylight had 20 crew members on board: 15 Indian…pic.twitter.com/hjmh0ZZeZV — Visegrád 24 (@visegrad24)March 1, 2026

Tanker „Skylight“ nalazi se pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država, a američke vlasti tvrde da je dio iranske „flote u sjenci“ koja transportuje naftu kroz Persijski zaliv. Incident dolazi u trenutku pojačanih napetosti u regionu. Brod je tokom napada ozbiljno oštećen, ali nije potonuo.

Iranska državna televizija prenijela je da je Teheran priznao da je pucao na sopstveni brod jer nije poštovao zapovijed.