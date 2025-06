"Lepa Brena mi najviše duguje, sve mi je uzela": Kompozitor iznio skandalozne tvrdnje, spomenuo i grebanje Saše Popovića

Milutin Popović Zahar nedavno se dotakao estrade otkrivši da je zaslužan za uspjeh mnogih muzičara, a da mu pojedinci, poput Lepe Brene, duguju i dan danas.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Čuveni kompozitor Milutin Popović Zahar tvrdi da su mu mnoge velike zvijezde ostale dužne, a posebno Lepa Brena i "Slatki greh".

Nakon tvrdnji da Saša Popović nije lako prebolio Breninu udaju za nekadašnjeg tenisera Bobu Živojinovića, Zahar je uputio niz optužbi na pjevačicin račun.

"Mnogi, ovi koji su najveći, oni su mi najviše dužni ostali. Lepa Brena mi je uzela sve. Šta mislite da nije Čačka i ovih milionskih pjesama? Nije samo "Dama iz Londona", "Jedan dan života", "Duge noge". To su bili jedini hitovi koji su cio Balkan zanijeli. Išao sam u Bugarsku da su mi crnci davali gramofone džabe da prenesem i ostalo. Nikada "Slatki greh" nije odgovorio time što me popeo na pozornicu u Bugarskoj, iako sam ja bio šef i dao ime "Slatki greh", rekao je on za Hajp.

Podsjetimo, Zahar je u istoj emisiji otkrio da je navodno pokojni Saša Popović htio da se ubije zbog Brene.

Kompozitor tvrdi da su Saša i Brena bili zajedno, te da je raskid, a potom i njenu udaju za Bobu Živojinovića jedva podnio:

"Ja sam onda rekao, znaš šta Sale, bio sam sa Bobom Živojinovićem. Ja mislim da on ima neke muške osobine koje su straobalne. On se nesrećnik izgrebao po licu i bio očajan. Nisam ni znao njegov odnos sa Brenom uopšte. Nisam ni sanjao da je on htio da skoči u more, jedva su ga zadržali. Onda su govorili: "Pa Zahare nemoj, molim te, to da mu radiš, ubiće se čovjek." To je bio zadnji trenutak. Posle sam se ja sa njim pomirio i učestvovao u nekim emisijama i onda sam vidio da je on teško prebolio taj susret Bobe i njegovo otpuštanje iz nekog odnosa kakav je bio, ja ne znam", rekao je Zahar u emisiji "Pretres".

(Hypetv.rs/Mondo)