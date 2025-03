Lepa Brena samo jednu stvar je ozbiljno zamjerila Saši Popoviću: Situacija iz prošlosti isplivala na površinu

Prerani odlazak Saše Popovića rastužio je domaću javnost, a neutješna je i Lepa Brena kojoj nije bio samo saradnik već i najbliži prijatelj.

Izvor: YouTube/Retro hitovi

Prijateljstvo Lepe Brene i Saše Popovića bilo je od onih za cijeli život. Upoznali su se u Brčkom 1980. godine kada je Popovićev orkestar ostao bez pjevačice. Osim uspješne saradnje tada se rodilo i pravo prijateljstvo, koje prekinula iznenadna smrt kreativnog direktora ''Grand produkcije''.

Iako prave svađe među njima nikada nije bilo, nekoliko mjeseci pred smrt Saša je otkrio šta mu je Lepa Brena u mladosti zamjerila.

"Brena kupi bubu i nećeš vjerovati, jedina u orkestru je imala auto. I kaže ona meni: ''Hajde, polaži ispit'. Kažem ja: 'Breno, nisam ja za vožnju', nekako me to nije privlačilo. Kaže ona: 'Sjedi, sad ću ja tebe da naučim, i to bez problema'. Sjednem ja u tu bubu, dam gas i odmah udarim u onu banderu, onu uličnu svetiljku", prisjetio se svojevremeno Saša tokom gostovanja u emisiji ''Balkanskom ulicom'', ističući da je to Brenu baš izbacilo iz takta.

"Ona je vikala na mene, drala se... Pitao sam: ''Je l' si me sama stavila za volan i rekla daj gas?' Dao sam gas i udario pravo u banderu."

Saša je takođe u intervjuima i pričama iz svog života govorio kako je reagovao kada je prvi put ugledao Brenu kada je došla na audiciju za novu pjevačicu "Slatkog grijeha".

Podsjećamo, Saša je preminuo na onkološkom institutu Gustav Rusi u predgrađu Pariza, gdje se mjesecima unazad lečio, a sahranjen je juče na Bežanijskom groblju.