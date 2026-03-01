IRGC saopštava da je ispalila četiri balističke rakete na USS Abraham Lincoln, što bi bio prvi direktni napad na američki nosač aviona u decenijama, ali tvrdnja još nije nezavisno potvrđena.
Iranska Revolucionarna garda (IRGC) saopštila je u nedjelju da je ispalila četiri balističke rakete na nosač aviona USS Abraham Linkoln, što bi, ako se potvrdi, predstavljalo prvi direktni napad na američki nosač aviona u posljednjim decenijama.
"Nosač aviona američke mornarice Abraham Lincoln napadnut je sa četiri balističke rakete", navela je Revolucionarna garda u svom sedmom saopštenju o operaciji, prenijela je novinska agencija Tasnim.
IRGC tvrdi da udari ulaze u „novu fazu“ na kopnu i moru
Revolucionarna garda je izjavila da su njeni udari na "ciljeve američko-cionističkog neprijatelja" ušli u "novu fazu".
"Moćni udari oružanih snaga Islamske Republike Iran protiv iscrpljenog vojnog tijela neprijatelja ušli su u novu fazu, i kopno i more će sve više postajati grobnica terorističkih agresora", navodi se u saopštenju.
Ova tvrdnja još nije nezavisno potvrđena.