Kako su Brena i Popović zaradili svoj prvi milion? Uzeli 99%, a onda vidjeli preostali iznos i kome ide honorar

Kreativni direktor "Granda", Saša Popović, preminuo je u Parizu u 70. godini, nakon teške bolesti.

Saša Popović je još u mladosti pokazao talenat za muziku i biznis. Karijeru je započeo u Jugoslaviji, a najveću popularnost stekao kao član "Slatkog greha".

Harmoniku je svirao od desete godine, a profesionalno se muzikom bavi od 1976. godine, prvo u orkestru "Lira šou". Tokom nastupa u hotelu "Galeb" u Brčkom 1980. godine upoznao je Lepu Brenu, koja je tada već pjevala na veseljima. Kako su tražili novu pjevačicu, ona im je otpjevala nekoliko pjesama, a publika ju je pozdravila aplauzom.

Nedugo zatim postala je pjevačica benda, koji je 1982. godine promijenio ime u "Slatki greh". Njihov prvi album, sa hitom "Čačak, Čačak", komponovao je Milutin Popović Zahar. Ključni trenutak u karijeri bila im je saradnja sa Rakom Đokićem, tada najuspješnijim estradnim menadžerom.

"Mi smo svirali u hotelu "Jugoslavija", nas šestoro i Brena i kao bend smo imali platu 7.000 maraka. Znači svako po hiljadu. To je bila najveća hotelska plata u to vrijeme u staroj Jugoslaviji", rekao je Popović svojevremeno, pa ispričao kako je u to vrijeme upoznao Raku Đokića, koji je došao da ugovori saradnju sa "Slatki grehom" pred predstojeću turneju.

Kada su pregovarali oko zarade nakon Rakinog pitanja: "Djeco, koliko vi koštate?", jedan dio benda predložio je 1.000 maraka po danu, drugi je išao i do 5.000, pa su nekako došli do predloga da njihova grupa uzme sa svom opremom 15.000 maraka, uz obrazloženje da imaju svoj razglas i rasvjetu. Raka je na to odmah pristao, a cio bend je slavio ugovorenu saradnju, koja je, kako se kasnije ispostavilo, donijela ogroman profit ovom sastavu. Nakon sedam dana turneje uslijedilo je ono što je iznenadilo sve.

"Djeco, da vam čestitam, zaradili ste 105.000 maraka", rekao nam je Raka tada. Mi skačemo, grlimo Raku, ali on kaže: "Čekajte, moram da vas pitam nešto. Šta ćemo da radimo sa ovih pola miliona maraka što je ostalo?". "Kako pola miliona maraka?", pitali smo. "Pa za ovih sedam dana smo zaradili 605.000 maraka. Vama treba da platim 105.000, a šta da radim sa tih 500.000?" - prepričao je Saša Popović razgovor sa Rakom.

Kako kaže Saša, Raka Đokić nije uzeo pare za sebe već je sastavio novi ugovor.

"Nama je išlo 99 odsto, a on je tražio da mi njemu odredimo njegov honorar. Potom smo se svi dogovorili da podijelimo na 10 djelova. I svi su uzeli po 60.000 maraka. Za sedam dana. To je bilo toliko novca da nismo znali šta ćemo sa parama. Ali zakon je tih godina bio takav - imaš kuću, vrati stan, ako imaš stan ne smiješ da kupiš kuću, lokali su bili u državnom vlasništvu. Mi nismo znali šta da radimo sa tim parama. Ali sve se potroši", istakao je davno Saša.

Tako je njih sedmoro došlo do prve velike zarade nakon sedmodnevne turneje 1982. godine. Svoj novac uložili su dijelom i u novi album koji su izdali 1983. godine pod nazivom "Mile voli disko", koji je brzo stekao ogromnu popularnost, a onda i donio veliku zaradu Breni i "Slatkom grehu".

Nakon ovog uspjeha, menadžer Raka imao je još ideja za njihov sastav.

"Odmah je imao ideju šta treba da uradi sa nama. Te godine "Slatki greh" i ja pojavljujemo se u filmu "Tijesna koža 1". Tada smo snimali čuvenu scenu sa Lanetom Gutovićem u kojoj pjevam "Mile voli disko". Smislila sam da obučem šorts i korsetić. Te odjevne kombinacije i danas se svi sjećaju", ispričala je Lepa Brena.

Kako je ispričala pjevačica, Raka je ubijedio nju i "Slatki greh" da snime svoj film, te su dio zarade uložili u ovaj projekat.

"Pitala sam ga kako ću, pošto nisam glumica, a ostali članovi benda su se pitali od čega, jer je film skupa igračka. Za film je bilo potrebno izdvojiti oko 2,5 miliona maraka. Rekao je da ćemo održati turneju od dva mjeseca i skupiti novac. Predložio je da se film zove "Hajde da se volimo". Htio je da snimim pjesmu koja će biti u stilu: "Take, take, take, hajde da se volimo". Tako su nastali filmovi, hit pjesma i cio moj životni moto", ispričala je svojevremeno Brena.

Nakon filmova, novac su uložili u novu ploču, koja im je donijela i novu zaradu.

"Za ploču "Mile voli disko", to je bila 1983. na 1984. godinu, Lepa Brena i "Slatki greh" su dobili 1.360.000 maraka. To je za jednu jedinu ploču tada tako bilo", rekao je Popović.

Sve što su zaradili, kako je Popović tada objasnio, bilo je preko ugovora i računa, pa ništa od novca nisu uzeli "na crno".

Tako su u periodu od 1982. do 1984. godine, Lepa Brena i Saša Popović donijeli novinu na muzičkoj sceni koja je obilježila jednu epohu jugoslovenske muzike, ali i zaradile prve milione kroz zajedničke nastupe, turneje, ploče i filmove. Nakon ovog početnog perioda i sticanja ogromne slave, Lepa Brena i "Slatki greh" sarađivali su punih 10 godina, gdje su nizali uspjehe, ali i sticali bogatstvo. I nakon raspada "Slatkog greha", koji je pratio raspad bivše SFRJ i Brena i Popović nastavili su da grade svoje uspješne karijere.

