Ivanovići i porodica ministra Krapovića u sukobu zbog gradnje i urušene međe, Komunalna policija na terenu

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Tenzije u budvanskom naselju Gospoština, iznad hotela Avala, ne jenjavaju nakon što je došlo do otvorenog spora između porodice graditelja Nenada Ivanovića i porodice ministra odbrane Dragana Krapovića.

Komunalna policija već nekoliko sati boravi na licu mjesta, pokušavajući da riješi problem koji je prijavio Ivanović, čija firma „KM Inženjering“ gradi apartmanski kompleks u tom dijelu grada.

Ivanović tvrdi da je automobil koji koristi porodica Krapović namjerno parkiran u uskom dijelu ulice, čime je, kako navodi, onemogućen prilaz građevinskoj operativi i kamionima gradilištu. Sa druge strane, porodica Krapović podnijela je prijavu Komunalnoj policiji, navodeći da su radovi izazvali urušavanje međe i zida, kao i da je ugroženo snabdijevanje njihove kuće električnom energijom, pišu Vijesti.

Prema njihovoj prijavi, urušavanjem dijela međe zatrpan je atmosferski kanal koji prolazi između parcela, a postoji opasnost da padne i ormarić za struju sa kojeg se napajaju njihova i još nekoliko kuća u naselju. U dopisu nadležnima zatražili su hitnu reakciju i obustavu radova dok se stanje ne sanira.

Ivanović, međutim, tvrdi da se sporna međa i ormarić za struju nalaze na njegovoj parceli, te da je projektom predviđena izgradnja pješačke staze na tom mjestu.

Porodice Ivanović i Krapović, koje su višedecenijske komšije, već su ranije bile u sporu. Krapovići su prijavili da im je gradnjom ugrožena kuća, nakon čega je građevinska inspektorka zapečatila gradilište. Međutim, drugostepeni organ Ministarstva prostornog planiranja uvažio je žalbu investitora i poništio rješenje, čime je omogućeno nastavak radova, pišu Vijesti.

Ipak, posljednja tri dana radovi su ponovo zaustavljeni jer kamioni, kako tvrdi investitor, ne mogu da priđu gradilištu. Očekuje se da nadležne službe utvrde činjenično stanje i donesu odluku koja bi mogla da razriješi ovaj komšijski spor koji je prerastao u ozbiljan konflikt.