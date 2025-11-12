logo
"Žika Jakšić je imao ideju da glumim dečka Slavici Ćukteraš": Poznati pjevač otkrio tajnu nakon 20 godina

Autor Ana Živančević
Bane Mojićević prisjetio se početka svoje karijere, pa se osvrnuo na Slavicu Ćukteraš i Žiku Jakšića.

Bane Mojićević progovorio o navodnoj vezi sa Slavicom Ćukteraš Izvor: Kurir TV screenshot

Pjevač Bane Mojićević, koji je svojevremeno učestvovao u "Zvezdama Granda" zajedno sa Slavicom Ćukteraš, a nakon više od dvadeset godina otkrio je ko je zapravo smislio da on u javnosti bude predstavljen kao Slavicin dečko.

"Žika Jakšić je imao ideju da glumim dečka Slavici Ćukteraš, da. To je bila jedna briljantna ideja... (smijeh)", rekao je Bane, dok je poznato da su Jakšić i Slavica bili u emotivnoj vezi.

"Meni nije bilo neprijatno kad sam to čuo, ne, ali se to nije realizovalo. Bilo je samo kao ideja, rekao je on u emisiji Ognjena Amidžića.

Pjevač je potom istakao da je istina da se ljubio sa koieginicom Milicom Todorović.

"Jao, ljubili smo se kad smo imali 15 godina, davno, šta... Bezveze da se to sad razvlači kao priča, ali jesmo, da", rekao je Mojićević.

Ponovo zaljubljen

"Imam vremena za sve i bitna je dobra organizacija. Zaljubljen sam i sigurno moja energija ne bi bila lepršava i pozitivna i kreativna da nisam zadovoljan na tom polju. Trenutno sam u nekom najmirnijem i najprijatnijem periodu u životu. Uvijek su bile turbulencije i pritisci i stres sa svih strana, a sada uživam i lijepo mi je", rekao je Bane Mojićević.

Pogledajte fotografije Baneta Mojićevića:

